Как пережить утро понедельника – ученые раскрыли секрет

Семь часов утра, за

окном еще темно, в комнате раздается самый противный звук — будильник. Так у

большинства людей начинается неделя. Кажется, страдания от ранних подъемов

подошли к концу. Ученые раскрыли секрет, как легче всего пережить утро понедельника.

Для того, чтобы

лучше справиться со стрессом эксперты советуют обратить внимание на три фактора:

распорядок дня, режим сна и регуляция стрессовых гормонов. Если пересмотреть

эти три пункта, то подъемы станут легче, сообщает издание VSE24.RU.

Так, для того

чтобы утром легче вставать, необходимо соблюдать режим дня в течение всей

недели. Если по будням нужно вставать рано, значит и на выходных стоит встать

рано. Лежать до полудня — плохой вариант.

А чтобы высыпаться,

лучшего всего идти спать в одно и то же время. Кроме этого, ученые советуют отказаться

от дневного сна. Так наладится режим ночного сна.

Последний пункт

рекомендаций — это регуляция гормонов. Организм воспринимает начало недели как

угрозу, а потому дает сигнал на выброс адреналина. Чтобы снизить “опасность”,

можно выйти на прогулку до начала рабочего дня. Это поможет организму

проснуться естественным образом перед началом продуктивной работы.