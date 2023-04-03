Решалы, порнозвезды, секретные документы и штурм Капитолия

Впервые в истории США бывшему президенту предъявлены уголовные обвинения. На очереди другие, но это не мешает ему стать президентом вновь.

Вечером в четверг большое жюри присяжных Манхэттена, штат Нью-Йорк, выдвинуло свыше 30 пунктов обвинений в адрес Дональда Трампа. Судебный процесс над бывшим главой государства подтвердил американскую аксиому (если хотите, назовите здешней «скрепой»): никто не может стоять выше закона. У бывшего президента нет иммунитета. Его будут судить как обычного гражданина. И чем закончится процесс — никто заранее не может предсказать.

Сейчас текст обвинительного заключения запечатан, конверт будет вскрыт во вторник, когда 45-й президент должен будет предстать перед окружным судом. Окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг (член демпартии), первый афроамериканец в этой должности (Трамп назвал его «расист наоборот»), инициировал расследование причастности бывшего президента к организации «выплат за молчание» (hush money) в сумме 130 тысяч долларов звезде порнографических фильмов Сторми Дэниэлс в ходе президентской кампании 2016 года. (Конверт может быть распечатан раньше, если об этом попросит прокурор и на это согласится судья. И Трамп может сдаться правосудию раньше вторника.) Ранее в ходе этого процесса 45-й президент отказался явиться в суд для дачи показаний.

Трамп находится в своей резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида. В случае отказа сдаться агентам «Сикрет сервис» и представителям прокуратуры может последовать запрос о его экстрадиции из Флориды в Нью-Йорк. Губернатор Флориды, республиканец Рон ДеСантис, заявил, что «штат не будет помогать экстрадиции».

Но, как сообщили адвокаты Трампа, теперь экс-президент готов предстать перед судом и даже надеть наручники. Как пишет «Гардиан» со ссылкой на источники в семье бывшего президента, Трамп считает, что если их на него нацепят, «это только продемонстрирует его силу».

Стандартная процедура подразумевает, что во вторник у Трампа возьмут отпечатки пальцев, возможно, сделают судебный фотоснимок, он ответит на основные вопросы, такие как имя и дата рождения, ему зачтут обвинение и отпустят до следующей судебной даты, скорей всего, даже без всякого денежного залога. В офисе прокурора Брэгга сообщили, что связались с адвокатом бывшего президента, «чтобы согласовать его передачу в прокуратуру Манхэттена для предъявления обвинений», по которым бывшего президента может ожидать до четырех лет тюрьмы. Эксперты полагают, что до этого не дойдет. Но надо дождаться вскрытия конверта с деталями. Тогда можно будет говорить точнее, какое наказание может ждать Трампа.

Обвинения, с одной стороны, очень несвоевременны для Трампа, потому что бывший президент снова баллотируется в Белый дом в 2024 году, выступил на митинге, с большим отрывом лидирует в гонке за выдвижение его кандидатом от Республиканской партии. С другой стороны, как сам он утверждает, судебный процесс резко повысит его шансы на победу. И в этом смысле суд станет обоюдоострым оружием.

Экс-президент США Дональд Трамп выступил на митинге своих сторонников в штате Техас, 26 марта 2023 г. Фото: AP / TASS

Трамп выступил с заявлением сразу после того, как СМИ сообщили, что присяжные дали делу ход.

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«Я считаю, что эта «охота на ведьм» сильно ударит по Джо Байдену. Американский народ точно понимает, что делают радикальные левые демократы. Каждый может это увидеть. Наше движение и наша партия — сплоченные и сильные — сначала победят [прокурора] Элвина Брэгга, а затем мы победим Джо Байдена». Трамп обвинил прокурора Манхэттена в том, что тот выполняет «грязную работу Джо Байдена, игнорирует убийства, кражи со взломом и нападения, на которых он должен сосредоточиться, и вместо этого обвиняет «совершенно невиновного человека. И все это — акт вопиющего вмешательства в выборы».

45-й президент не растерял умения говорить цветисто.

Байден и Белый дом пока не комментируют решение окружного суда. Молчание можно расценить как действие принципа разделения властей.

На стороне бывшего президента выступили его однопартийцы — будущие соперники в президентской гонке — 2024: те, кто уже объявил о своих намерениях, и те, кого здешние СМИ рассматривают в роли потенциальных кандидатов. Губернатор Флориды ДеСантис — возможно, самый серьезный соперник Трампа — назвал обвинения «неамериканскими». Предприниматель и писатель Вивек Рамасвами предупредил, что это решение подорвет общественное доверие, и назвал его «политизацией системы правосудия». Бывший посол в ООН Никки Хейли назвала обвинения Трампу «местью, а не правосудием». Спикер палаты представителей Кевин Маккарти пообещал, что «палата привлечет к ответственности прокурора Брэгга за беспрецедентное злоупотребление властью». Наиболее хлестко высказался Дональд Трамп-младший:

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«Это вещи, которые заставили бы Мао, Сталина, Пол Пота покраснеть. Это так вопиюще и так безумно».

В общем, республиканцы консолидировались вокруг бывшего президента.

Демократы предлагают дождаться суда. Лидер большинства в сенате Чак Шумер публично призвал к миру, заявив, что бывший президент подчиняется тем же законам, что и любой американец. Член палаты представителей Адам Шифф написал в твиттере:

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«Обвинение бывшего президента беспрецедентно. Но то же самое относится и к незаконному поведению Трампа».

Шифф сказал:

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«Нация, где соблюдают законы, обязана привлекать к ответственности богатых и могущественных, даже когда они занимают высокие посты. Поступать иначе — это не демократия».

Ключевой свидетель обвинения Майкл Коэн отмечает, что «все только начинается, это еще не конец». Бывший адвокат и помощник Трампа, говоря другими словами, его «решала» (или «фиксер») Коэн отбыл тюремный срок после того, как в 2018 году признал себя виновным по федеральным обвинениям, включающим нарушения финансирования избирательной кампании: за организацию выплат Сторми Дэниэлс — 130 тысяч долларов и другой женщине, бывшей звезде «Плейбоя» Карен Макдугал, — 150 тысяч, а также за ложь конгрессу. В его тогдашнем приговоре говорилось, что Коэн действовал в интересах «персоны #1». Решала Трампа получил три года тюрьмы и был выпущен в 2020-м, в разгар пандемии, отбывать оставшийся срок дома.

Коэн признался в федеральном суде, что заплатил 130 тысяч долларов порнозвезде Сторми Дэниэлс незадолго до выборов 2016 года, чтобы она не говорила о романе с Трампом.

Коэн также сообщил, что нью-йоркский бизнес Трампа по недвижимости возместил ему расходы в следующем году, но замаскировал платежи под крупный ежемесячный гонорар.

Майкл Коэн. Фото: AP / TASS

Издание Wall Street Journal впервые напечатало историю Трампа и порноактрисы в начале 2018 года. Президент сначала утверждал, что не знал о платеже, но позже признал, что он уполномочил Коэна сделать это. Он охарактеризовал компенсацию своему бывшему адвокату как «ежемесячный гонорар», который не был получен из денег его президентской кампании. Соглашение с актрисой было заключено, чтобы остановить «ложные и вымогательские обвинения», выдвинутые ею по поводу их романа. В этом месяце на своей странице в соцсети Truth Social Трамп написал. «Я не сделал абсолютно ничего плохого. У меня никогда не было романа со Сторми Дэниэлc, и я бы не хотел иметь c ней роман».

По словам порноактрисы, она взяла деньги осенью 2016 года, чтобы «защитить своего маленького ребенка и карьеру». Дэниэлс (настоящее имя — Стефани Клиффорд) познакомилась с Трампом на турнире по гольфу в 2006 году и утверждает, что занималась с ним сексом. В то время ей было 27 лет, а Трампу — 60. В 2011 году Дэниэлс поделилась своей историей с таблоидом In Touch Weekly. Но после запроса комментариев от Трампа журнал отказался публиковать интервью, потому что адвокат Коэн (тот самый!) пригрозил подать в суд на издание. Спустя годы, после того как Трамп стал кандидатом от Республиканской партии, Коэн позвонил и предложил Дэниэлс заплатить в обмен на молчание. После того как история о платеже попала в прессу, в интервью программе 60 Minutes она сказала о Трампе: «Он знает, что я говорю правду».

Отмечу, что нынешние обвинения — наименее тяжкие и значимые по сравнению с прочими возможными исками в адрес Трампа.

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд назначил специального советника Джека Смита, который возглавил расследование минюста сразу по двум кейсам. Смит выясняет, нарушил ли Трамп федеральный закон, забрав с собой секретные документы после ухода с поста президента. В прошлом году агенты ФБР произвели обыск и выемку документов (Трамп назвал это «рейдом») в поместье Мар-а-Лаго. Самое серьезное потенциальное обвинение, которым также занимается спецпрокурор Смит, — в участии Трампа в событиях 6 января 2021 г., штурме здания конгресса. Захват Капитолия, которому предшествовал «призыв к действию» на митинге сторонников Трампа, привел к судебному преследованию почти 1000 человек. Но не самого президента.

Еще одно из заметных дел: расследование большого жюри округа Фултон, штат Джорджия, предполагаемой попытки вмешательства в президентские выборы 2020 года. Трамп и его сторонники добивались от официальных лиц штата изменения итогов выборов, где, по официальным данным, с небольшим перевесом победил Байден. Окружной прокурор Фани Уиллис пока не выполнила рекомендации большого жюри, которое потребовало предъявления нескольких обвинений бывшему президенту.

Сторми Дэниэлс. Фото: Zuma TASS

Еще одно расследование в Нью-Йорке — о финансовых мошенничествах для получения выгодных кредитов и страховок компании Трампа — пока проходит в рамках гражданского иска, что подразумевает штрафы, а не тюрьму. Но оно может быть переведено в уголовное.

Трамп отрицает все обвинения: в незаконном хранении секретных документов, вмешательстве в выборы и, главное, — в мятеже. Он не намерен признавать себя виновным и в деле о выплатах «за молчание». Адвокат Джо Такопина сказал Fox News, что Трамп «готов к бою».

Главный парадокс состоит в том, что нынешние обвинения практически не влияют на возможность Трампа снова стать президентом в 2024 году. Даже если его посадят в тюрьму, он мог бы занимать пост президента — Конституция США требует только, чтобы президент был не моложе 35 лет, являлся «гражданином по рождению» и проживал в США не менее 14 лет. Про тюрьму там нет. Хотя понятно, что уголовные обвинения против Трампа, безусловно, повлияют на его кампанию, а тюремное заключение не позволит ему участвовать в митингах и телевизионных дебатах.

И, если его посадят в тюрьму, победа на выборах не сократит срок приговора. Непонятно, как он сможет выполнять свои должностные обязанности из камеры, но есть 25-я поправка: президент может временно передать свои обязанности вице-президенту, если он не может выполнять их сам.

Придя к власти, Трамп не может быть отстранен от должности, если только палата представителей не объявит ему импичмент (в третий раз) и сенат не осудит его (в первый раз). Эксперты отмечают, что только обвинение в мятеже или государственной измене (события 6 января) могут поставить заслон его попытке баллотироваться. Поэтому часть лидеров демпартии чрезвычайно недовольна тем, что специальный советник генпрокурора Смит еще не принял решение о привлечении Трампа к ответственности через два с лишним года после штурма Капитолия. Но можно вспомнить недавнюю историю с комиссией Мюллера, расследовавшей «вмешательство РФ в выборы». Тогда минюст принципиально не стал обвинять действующего президента, отдав инициативу конгрессу. Разница в том, что Трамп — не действующий, а бывший.

Дональд Трамп. Фото: AP / TASS

А что избиратель? Безусловно, будет следить за судом. Самые преданные фанаты Трампа в соцсетях отметили, что обвинение было выдвинуто незадолго до начала здешней Страстной недели, и сравнили Трампа с преследуемым Христом. Другие сторонники движения «Сделаем Америку снова великой» (MAGA) призывают к массовым протестам и угрожают гражданской войной.

Опрос Квиннипиакского университета, проведенный на этой неделе, показал, что 93 процента сторонников республиканцев и 62 процента всех американцев считают, что это дело мотивировано, главным образом, «политикой, а не законом». Только 25% республиканцев считают, что обвинения против Трампа должны лишить его права баллотироваться. Но общее большинство — 57 процентов американцев — полагает, что из-за уголовных обвинений бывший президент не должен вновь идти в Белый дом.

Александр Панов,

собкор «Новой газеты» в Вашингтоне

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