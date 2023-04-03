 

Мнение: Твою мать!

03.04.2023, 3:05, Разное
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“Бомбистка”

Вот это да! “Бывают странные сближенья”.

Только сегодня я сравнил “бомбистку”, о которой еше не было ничего известно, с Верой Засулич, прославившейся своим покушением на питерского (!) градоначальника Трепова. Единство места и действия! Сравнил не в пользу “нынешней”, написав, что Вера в 1877 году все сделала, дескать, аккуратнее – стреляла из маленького браунинга, не подвергала опасности окружающих.

И вот – последние известия: “бомбистку” якобы нашли, ее фамилия… Трепова!

С тг-канала ВЧК-ОГПУ: “По данным источника, речь о 26-летней жительницы Пушкина (входит в состав района северной столицы) Дарье Треповой… Ранее женщина задерживалась и состоит в списках сторонников ФБК и Навального. Дарья обучалась на экономическом факультете СПБГУ, работала в поликлинике и клинике”.

И вот еще – вишенка на торте:


Пишут, что это – табличка на доме, в котором жила “бомбистка”. Врут, наверно – не может быть таких совпадений!

Источник: Размышления вольного социолога


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