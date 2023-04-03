Молоко, касторка и хна: как в домашних условиях сделать брови густыми и красивыми, как после салона

Не всех природа наградила густыми и красивыми бровями. Однако есть очень простые домашние средства, которые могут сделать их такими. Вы не потратите много денег, а эффект вас обязательно порадует, так как вы будете выглядеть так, как будто только что вышли из салона красоты.

Густые от природы брови без использования декоративной косметики – мечта большинства женщин. Сегодня многие отказываются от дорогостоящих визитов в салоны красоты и прибегают к домашним, проверенным методам ухода за собой.

Ватные диски, смоченные в молоке

Молоко обладает многими полезными свойствами. Оно богато белком и кальцием. Вещества, содержащиеся в молоке, прекрасно питают волоски. Чтобы брови росли быстрее и были густыми, можно попробовать метод с ватными дисками, смоченными в молоке.

Для этого нужно смочить ватный тампон в молоке и протирать им брови в течение нескольких минут. После этого молоко не смывать, а оставить на ночь. Утром умыться, как обычно.

Есть и второй вариант этого простого метода. Нужно смочить ватные диски в молоке и оставить их на бровях на 30-40 минут. После снятия такого компресса можно сразу умываться.

Независимо от того, какой вариант вы выберете, не забывайте регулярно его повторять. Одна обработка бровей не сделает их гуще. Потребуется регулярность.

Касторовое масло и массаж

К другим простым, но эффективным методам ухода за бровями в домашних условиях относится легкий массаж щеточкой перед сном. Благодаря этому можно улучшить кровообращение и насытить кислородом волосяные фолликулы.

Ускорить рост бровей поможет касторовое масло, богатое витаминами и жирными кислотами. Они глубоко проникают в кожу и достигают волосяных фолликулов, стимулируя их и, соответственно, поддерживая естественный рост волос. Масло касторовое также предотвращает дальнейшее выпадение волос. Еще одно его преимущество – низкая цена. Касторовое масло – отличная альтернатива многим косметическим средствам для волос.

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Хна в порошке для бровей

Хна в порошке поможет придать бровям форму и цвет, что подчеркнет их красоту. Порошок хны держится на коже до двух недель, а на волосах – до шести. Это совершенно безопасная процедура.

Порошок хны для бровей – это натуральное косметическое средство. Ингредиенты растительного происхождения придают бровям характерный цвет и питают волосы:

хна придает цвет; амала укрепляет волосы и придает им блеск; шикакай питает брови; порошок индиго подчеркивает глубину цвета; витамины Е и С укрепляют и питают волосы.

Как подготовиться к нанесению хны

За два дня до проведения процедуры рекомендуется сделать тест на аллергию. Несмотря на то что порошок хны изготовлен из натуральных компонентов, он может вызвать аллергическую реакцию. Тест можно сделать у косметолога или дома. Всего лишь нужно нанести небольшое количество препарата на кожу и оставить на несколько минут. Если зуда кожи и других симптомов аллергии нет, можно приступать к проведению процедуры. Покраснение кожи является естественным и не должно вызывать беспокойства.

Как проходит процедура

Нанесение порошковой хны на брови в салоне красоты проходит в несколько этапов:

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Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь Сначала косметолог тщательно очищает кожу вокруг бровей. Затем делает пилинг, моет волосы специальным шампунем и увлажняет соответствующими средствами. На следующем этапе косметолог наносит праймер и определяет точную форму бровей. Эта область отмечается белой пастой, чтобы предотвратить попадание препарата за пределы контура. Далее он наносит порошковую хну кистью и оставляет его на бровях на 30 минут. Наконец, косметолог удаляет препарат с бровей с помощью ремувера и проводит их коррекцию.

Как приготовить порошковую хну в домашних условиях

Продукты, которые необходимы для приготовления порошка хны, можно купить в аптеке. Способ приготовления в домашних условиях следующий:

Смешать хну с водой, чтобы не было комочков. Нарисовать карандашом желаемую форму бровей. Нанести вокруг бровей пасту, которая защитит от загрязнения кожу. Равномерно нанести препарат на брови и оставить на 20 минут. Смыть средство с лица влажным ватным диском. Подкорректировать брови с помощью пинцета.

Эффект порошковой хны

Порошок хны придает бровям естественный цвет, а также питает и утолщает волосы. Это очень удобный способ, так как брови полностью оформлены и не нуждаются в ежедневном нанесении макияжа, что значительно экономит время. Порошок хны держится на коже до двух недель, на волосах – до шести недель.

Как ухаживать за бровями после процедуры

Чтобы эффект от процедуры сохранялся как можно дольше, необходимо соблюдать некоторые правила. В первые день после процедуры нельзя мыть область вокруг бровей и не наносить на них какие-либо средства. Нельзя трогать брови и тем более тереть их. Следует отказаться от посещения бассейна или бани, ограничить пребывание на солнце. Эти простые правила помогут долгое время наслаждаться эффектом от процедуры.