 

Фомин день: народные приметы 3 апреля

03.04.2023, 0:17, Новости дня
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ИСТОРИЯ

3 апреля православные верующие отмечают день памяти патриарха Константинопольского святителя Фому и епископа Кирилла Катанского. В народе этот день называют Фомин день или Катаник.

ТРАДИЦИИ

Этот день считается последним, когда дети могли накататься на санках и поиграть в снежки. Зимние забавы на этом как правило заканчивались, зимнюю одежду убирали, а летнюю доставали. Также люди начинали готовиться к урожайной поре.

Люди верили, что в этот православный праздник есть риск заразиться опасной болезнью. Именно поэтому старались соблюдать все приметы и ничего не нарушать. Если же нарушить традиции, можно не только лишиться собственного счастья, но и здоровья.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 3 АПРЕЛЯ

В этот день считается плохой приметой увидеть падающую звезду. Также нельзя было в этот праздник выходить на улицу и смотреть в окно. Нельзя в этот день конфликтовать с родственниками и желать кому-то плохого. В противном случае человек мог разозлить нечистые силы и накликать на себя болезни.

Кроме того, в этот день запрещалось варить щи и борщи. Нельзя печь пироги с картофелем. Люди верили, что такие блюда обычно делают только на поминальный стол, а значит на Катаника эти угощения могут завлечь в дом саму смерть.

Также в этот православный праздник нельзя пускать на кровать кошку. Верили, что животное может забрать силы у хозяина. Нельзя также стирать постельное белье и личные вещи. Иначе лишишься сна.


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