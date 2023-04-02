 

Стильный и интересный принт: с чем носить модные блузки в горох

02.04.2023, 23:10, Разное
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Интересный и стильный принт в виде горошка всегда будет в моде. Его используют не только при создании платьев, но и для блузок. В целом такой принт делает образ более утонченным, женственным и выразительным. Сейчас блузки в горошек появились во многих дизайнерских коллекциях.

Варианты принтов

Новые модели могут иметь как мелкий, так и крупный горошек. Также он может быть разноцветным или темным. К примеру удачным выбором станет длинная блузка, так как ее можно легко сочетать с брюками или юбкой.

Модными будут принты с равномерным расположением горошин относительно друг друга. Их можно использовать при создании делового образа.

Дизайнеры предлагают и фантазийные варианты с хаотичным размещением гороха. При этом он может быть разных цветов и образовывать чудесные узоры.

В 2023 году в моду войдет и необычный горошек: квадратный, овальный и в виде цветка.

Не стоит забывать и о вариантах, которые были популярны в 70-х. Их делали с крупным горохом из яркого атласа разных тонов. Подобные блузки точно помогут выделиться.

В моде и блузы в горошек, причем как с коротким, так и с длинным рукавом. Допустимо дополнить одежду крупными пуговицами, рюшами и оборками.

Белые блузки с черным горошком тоже очень модные и отлично сочетаются с легинсами и джинсами. А дополняются они бантом, баской и поясом.

Модные цвета

Не нужно бояться экспериментировать. Главным трендом текущего года будет яркость и контраст. Помимо стандартных черно-белых принтов допустимо использовать розовые, оранжевые, желтые, синие, лиловые, пудровые, зеленые и красные оттенки.

С чем носить

Блузки в горошек с коротким рукавом отлично сочетаются с юбкой в пол или шортами. Варианты с бантами или рюшами добавляют к стилю романтичности и хорошо подходят к брюкам и юбкам. Да и в целом блузы в горошек замечательно смотрятся с любым однотонным низом: брюками, джинсами, юбкой или шортами.


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