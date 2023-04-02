Чтобы они выглядели именно мокрыми, а не жирными или грязными: как самостоятельно сделать модную прическу с эффектом мокрых волос

Нет никаких сомнений, что образ с эффектом мокрых волос – один из самых любимых у многих девушек. Более того, в наступившем году эта фирменная прическа находится на пике моды. Она отличается универсальностью и всегда выглядит непринужденно. С ее помощью можно добавить гламура образу для вечеринки. Сделать дома такую укладку вполне реально. Главное – не допустить, чтобы волосы выглядели грязными и сальными.

Подготовка волос к нанесению средства

Чтобы создать эффект мокрых волос, после выхода из душа в первую очередь необходимо аккуратно высушить их полотенцем. Но при этом важно сохранить немного влаги в волосах, чтобы они были влажными.

Первый шаг к достижению эффекта мокрых волос, который продержится всю ночь, — это полностью разгладить волосы перед добавлением продуктов для укладки. Нужно аккуратно расчесать влажные волосы, стараясь не повредить их расческой, чтобы не осталось ни одного колтуна.

Как приготовить средство для укладки

После этого самое время добавить средства для укладки. Необходимо убедиться в том, что соблюден идеальный баланс геля и крема. Если для укладки используется только гель, волосы будут ломкими. Если используется один крем, он сделает волосы слишком жирными.

А если соединить эти средства вместе, они будут очень хорошо работать. Следует начать с небольшого количества того и другого продукта. После смешивания нанести средство на влажные волосы.

Как наносить средства для укладки

В первую очередь нужно смешать гель и масло для волос, затем нанести эту смесь на влажные пряди. Также можно добавить несколько зажимов, чтобы зафиксировать кудри на месте. После того как нанесение средства для укладки будет закончено и волосы будут зачесаны назад, нужно завершить создание образа с помощью спрея для придания волосам красивого блеска.

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Существует множество универсальных способов укладки мокрых волос, с которыми можно экспериментировать. Если потребуется вдохновение, то недостатка в знаменитостях, которые произвели фурор такой прической, нет.

Чтобы получить вьющиеся мокрые волосы, нужно сначала завить их и только после этого наносить средство для укладки. Как только все волосы будут завиты, на них необходимо нанести небольшое количество быстро впитывающегося масла, которое играет ключевую роль в данном образе, так как именно оно создает эффект мокрых волос, не делая их жирными или ломкими.

Если все шаги по укладке выполнить правильно, пряди будут выглядеть именно мокрыми, а не грязными и жирными.