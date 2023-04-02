 

Frankfurter Rundschau – немецкие общественные деятели призвали к прекращению огня на Украине

02.04.2023, 22:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Канцлер ФРГ Олаф Щольц и лидеры других крупных стран должны выступить посредниками для скорейшего прекращения огня на Украине, пишут немецкие общественные деятели и политики Петер Брандт, Райнер Хоффманн, Райнер Браун и Михаэль Мюллер в своей статье для Frankfurter Rundschau. При этом авторы отмечают, что мир может быть достигнут только вместе с Россией и только на основании международного права.


AP

Каждый новый день конфликта на Украине увеличивает число жертв и разрушений, пишут немецкий историк Петер Брандт, бывший председатель немецкого объединения профсоюзов Райнер Хоффманн, член международного бюро мира Райнер Браун и председатель организации Naturfreunde Михаэль Мюллер в своей статье для Frankfurter Rundschau. Авторы отмечают, что с каждым днём растёт риск расширения конфликта, тень ядерной войны нависла над Европой.

«Однако мир не должен сползти в новую большую войну. Миру нужен мир», — пишут авторы. В этой связи они призывают сделать всё для установления прекращения огня и перехода сторон к переговорам. Авторы пишут, что большая часть граждан Германии не хотят превращения конфликта в бесконечную спираль насилия. «Вместо доминирования военных нам нужно преобладание языка дипломатии и мира», — подчёркивают авторы.

С помощью концепции коллективной безопасности ООН обозначила путь к мирному сосуществованию государств, напоминают авторы. Кроме того, они подчёркивают, что мира можно достигнуть лишь на основании международного права и только вместе с Россией.

На данный момент важнее всего остановить эскалацию конфликта, считают авторы. В этой связи они призывают канцлера ФРГ Олафа Шольца, а также лидеров Франции, Бразилии, Китая, Индии и Индонезии выступить в качестве посредников и достичь скорого прекращения огня в украинском конфликте. По мнению авторов, лишь в таком случае будет расчищен путь для создания совместной архитектуры безопасности в Европе. 


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.08.21 / Муженко: В штурме Иловайска не было необходимости. Не было бы Иловайска – был бы освобожден Луганск

16.03.21 / Ученые обнаружили «украинский» штамм коронавируса

22.12.20 / В Японии разработана новая биометрическая система идентификации

24.03.21 / Злоумышленник «заминировал» банк в Петербурге при попытке ограбления

02.01.22 / В РФ выявили минимальное с сентября число случаев заражения COVID

28.08.20 / Пушков оценил намерения Польши в отношении Белоруссии

07.08.21 / Синхронистки Шишкина и Пацкевич объявили, что выступили на ОИ в последний раз

25.09.20 / В Белоруссии назвали Путина «человеком с железобетонной хваткой»

15.07.20 / Американские компании отказались выполнять требование властей Гонконга

10.06.21 / Поплавский представил клип “А ми з тобою любовники” c участием Grosu

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика