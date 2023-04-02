Мнение: Производство сахара в РИ и СССР, акклиматизация западных сортов и генетическое лидерство китайцев

1. Жизнь при товарище Сталине был не сладкая. Или, во всяком случае, куда менее сладкая, чем она могла бы быть, не случись в России революции. На заглавном графике показан уровень производства сахара на душу населения в Российской Империи и СССР. Как видите, уровень производства 1914 года удалось нагнать только к концу 1930-х, а убедительно превысить только в 1950-х (та же картина наблюдается и в целом для общего уровня жизни в этот период). График основан на советских данных, которые блогер nikital2014 выудил из справочника «Народное хозяйство СССР в 1960 году» (ссылка):



2. Обнадёживающий комментарий от блогера bachman_off: российские садоводы-любители поверили в импортозамещение. То ли глобальное потепление, то ли живительные санкции сработали… (ссылка):



…наблюдаю не первый год на одном древнем, но весьма живом садоводческом форуме (“ПриХоз”, кто знает, тот знает) перманентно вспыхивающую дискуссию относительно любительского районирования и селекции американских и европейских сортов яблок и груш в российской глубинке. В прошлом число сторонников и противников было примерно равным. А сейчас энтузиасты начали ощутимо брать верх. Уже даже о патентовании приспособленных под наш климат сеянцев американских сортов разговоры пошли.

Недавно в комментариях горячо утверждали, что климат севера США таки сравним с климатом Центральной России. Что же, значит возможности по акклиматизации американских сортов в таком случае и вправду должны быть очень широкие.

3. Передовой фронт технологий геномного редактирования находится сейчас в китайских лабораториях. Вот, к примеру, типичная новость — китайцы научились лечить мышей от опасного наследственного заболевания, приводящего к слепоте (ссылка):

Технология генного редактирования CRISPR/Cas9 позволяет точно вырезать целевые гены из нитей ДНК с помощью фермента Cas9. Такой подход активно изучается для лечения многих заболеваний, для которых характерны поломки в ДНК. В случае с пигментным ретинитом — наиболее распространенным заболеванием сетчатки — применение технологии ограничено, поскольку болезнь связана с мутациями в более чем 100 различных генах.

Для решения этой проблемы ученые из Китая изменили подход CRISPR с целью исправления множества различных типов генетических мутаций независимо от их местоположения в геноме, пишет New Atlas. Усовершенствованный CRISPR использует более гибкий белок SpRY вместо Cas9.

На моделях мышей показано, что при пигментном ретините, вызванным наиболее распространенной мутацией в гене PDE6β лечение восстанавливало зрение, предотвращая массовую гибель палочек и колбочек сетчатки.

Примечательно, что хорошее зрение сохранялось у грызунов на протяжении всей жизни вплоть до самой старости, показали наблюдения. Теперь дальнейшие исследования должны продемонстрировать потенциал и безопасность нового подхода для человека.