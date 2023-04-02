Личное: “Увидимся в субботу”

В этом письме посмотрим, почему люди принимают свои косяки за чужие.

В данном случае у автора такой большой баг Училка, помимо других, что в ситуации, когда ей самой приходится учиться, она постоянно ощущает, как прессуют и ломают ее границы, и ей приходится защищать себя.

Секрет в том, что ее субъективные границы из-за большого бага оказываются намного шире объективных, она ощущает свои права намного больше, свой статус намного выше, чем по факту, поэтому нормальное поведение тренера кажется ей возмутительным и местами даже агрессивным.

Баг всегда заставляет воевать на чужой территории огнем и мечом.

Проследите за этим в письме.

azikeen

Добрый день, Эволюция!

Помогите, пожалуйста, разобраться в отношениях с тренером.

Мне 35, замужем, работаю в айти. Полгода назад решила, что мне нужно привести в порядок внешний вид и стала в это вкладываться: первое время просто следила за питанием, потом пошла в онлайн фитнес-проект на 4 месяца (там читают лекции по питанию и тюнингу образа жизни и проверяют питание и активность). На данный момент сбросила 14 килограммов и добралась до верхней границы нормы по весу. В одежде выгляжу уже терпимо. В феврале решила, что пришло время добавить силовые нагрузки, чтобы конечный результат похудения не разочаровал. Муж посоветовал сходить к своему тренеру, сказал, что он хоть и дорого берет, но он того стоит.

На первой тренировке я обозначила пожелания к тренировкам, с какой целью пришла, сообщила особенности здоровья и мы стали заниматься. Первым сюрпризом стало то, что тренер не ограничивается силовыми упражнениями, но так же делает МФР (раскатка на ролике) и спортивный массаж. И еще он постоянно руками контролирует выполнение упражнений. Иногда это выглядит максимально странно иили больно. Я чувствую себя в такие моменты не в своей тарелке.

(Училка автора проявит себя дальше. Но и здесь уже заметно, как, придя к тренеру, она сформулировала ему ТЗ, как руководитель, и помогла как наставник. Если она относится к тренеру как к прислуге, то ее конечно бесит, что он “руками контролирует выполнение”. Хотя это тренер, которого порекомендовал ее муж, кредит доверия должен быть высокий)

За 10 проведенных тренировок уже произошла пара конфликтов, которые меня выбивают из колеи.

В первый конфликт, еще в самом начале, я выезжала на тренировку, не посмотрела в зеркало и поцарапала соседу машину. Написала тренеру, что у меня форс-мажор, я задерживаюсь, в расчете на то, что быстро найду соседа, дам денег и успею.

У нас состоялся следующий диалог.

Я: Привет. У меня форс-мажор, задерживаюсь.

Через полчаса:

Т: Насколько?

Я: Мммммм, извини, сегодня не доеду вообще, поцарапала соседу тачку, жду гаи.

Т: Смайлик лицорука.

Я: Мое горе шире Вселенной, что пропускаю тренировку. Но здравый смысл подсказывает, что жопу накачать можно за год, а если сейчас уеду – останусь без прав на пять лет.

(Обратите внимание на ее Оправдашку с Кривлякой. Она приводит ему аргументы, как будто ее горе и ее “жопа” касаются тренера больше, чем неустойка)

Я: Может, можем перенести, чтобы не пропускать?

Т: Вечер уже не предложу. Если только четверг 20?

Я: Утро, обед? Я подстроюсь.

Т: Завтра в 13?

Я: Пойдет, спасибо.

Я выдохнула, что можно не дергаться и спокойно дождаться ГАИ.

И тут он пишет:

Т: Мы вообще вопрос оплаты, не обсуждали, но пропущенная тренировка оплачивается как обычная.

Я немного охренела, но молча перевела деньги и прислала чек в чат. Он ответил: спасибо, жду завтра.

(Это общее правило: тренировку можно отменить только за сутки, при личной договоренности – за несколько часов, но не тогда, когда клиент уже опоздал, а тренер потерял время. Обычной вежливости достаточно, чтобы понять это правило. Но автор уверена, что для тренера, даже такого востребованного, достаточная компенсация ее “горе шире Вселенной”. Вот единственная причина всех багов: неуважение к чужой субъектности. Другой ощущается как предмет, единственная функция которого – пригодиться)

Я приехала на следующий день в обед, тренировка была отличная, я взяла новый вес, было круто, тренер тоже был в прекрасном настроении.

(Видите, как она его порадовала?)

В конце тренировки я расплачиваюсь и задаю вопрос:

Я: Насчет оплаты тренировок, можно мы обсудим полный список условий? Это любую пропущенную тренировку нужно оплачивать, или если я отменяю за сутки?

Т: Ну если утром, то еще норм.

Я: И форс-мажоров и болезней это тоже касается? Как-то это не очень справедливо, у тебя ведь тоже что-то может случится.

(Вот он проявляет лояльность: отказаться от тренировки можно не за сутки, как по правилам, а за несколько часов. Это логично. Другой человек не должен терять время и деньги из-за ее проблем. Если, например, она неуклюжая размазня, она может создавать “форс-мажоры” на каждом шагу. Да и в случае реального форс-мажора, это ее беда, а не общая. Тренер должен иметь возможность потратить время на свои дела, поэтому тренировку можно отменить только заранее. Но автору это не понятно, потому что ей кажется важными только ее интересы. Прозрачно?)

Он стал нервничать и мяться, было видно, что о деньгах ему разговаривать сложно. Я поняла, что дальше что-то обсуждать бессмысленно, про оплаченную пропущенную тренировку он не передумает и стала собираться уходить.

Т: До встречи в субботу?

Я: Не знаю, я напишу завтра приду или не приду.

Он написал мне вечером того же дня:

Т: Ребята спрашивают, что там расписанием на субботу. Подумай и напиши сегодня.

Я: Не приду. Мой тренировочный бюджет на неделю исчерпан. Поеду в ближайший зал позанимаюсь сама.

Т: (Плачущий смайлик). Приезжай в Х. Я присмотрю.

Я не ответила. Было неприятно.

(Ей было неприятно, хотя в ответ на ее плач он предложил ей помощь. Но она уверена, что ее невозможность заработать на тренировки – его проблема и он должен это компенсировать за свой счет. Баг Попрошайка делает человека постоянно обиженным и недовольным, заставляет его во всех видеть своих нерадивых нянек. Это происходит из-за слияния, из-за того, что другие люди кажутся полезными вещами, а их территории можно просто прийти и взять)

На следующий день он позвонил по телефону в обед. Спросил, как себя чувствую. Сказал, что два дня не находит себе места, звонит извиниться, был не прав, я и правда была невиновата, и предлагает приехать в субботу и считать, что тренировка оплачена. Звучало всё это очень неплохо, с достоинством. Я ответила, что подумаю и попрощалась.

(Бедный тренер не выдержал психической атаки Попрошайки. Хотя у них не романтические отношения, а деловые и он не должен вести себя по-рыцарски. Тем не менее, этот добрый человек проявил сочувствие. И посмотрите как восприняла это автор. Ее Училка отметила достойное поведение, но решила не баловать нерадивого ученика и ответила сухо. Пусть еще немного постоит в углу и подумает о своем поведении)

И в этот момент меня зашатало. Я 20 минут не могла собраться с мыслями, меня мутило от того, что я ответила как техподдержка в банке: “ваш звонок очень важен для нас, мы с вами свяжемся”.

В таком состоянии написала:

Я: Спасибо за то, что всё это сказал. Я тоже переживала два дня. Давай так: я приеду в субботу, и тренировку оплачу, я считаю так будет правильно. В будущем, я обещаю, что я буду делать все возможное, чтобы бережно относиться к твоему времени и предупреждать заранее, если вдруг у меня что-то случится.

Я: Ты даже не представляешь, насколько мне важно было услышать, что я была не виновата. Голосом не могла это сказать, извини.

(Порыв нормальный, но посмотрите опять на форму выражения. Опишите это сами)

Постфактум, я сожалею о второй части своего сообщения, я не просто дала слабину, я ее показала, хотя могла не показывать. И это стало так или иначе отражаться на дальнейшем общении. В разговорах между подходами он стал отпускать какие-то неуместные реплики, задевать, перестал нормально показывать и объяснять как делать какие-то упражнения.

(Она уже так достала его Училкой, что ему тяжело обучать ее. Но она видит причину в том, что “дала слабину”, не была с ним достаточно строга и последовательна и он отбился от рук)

Вчера меня это допекло настолько, что посреди упражнения, я сказала, что я устала, мы закончим пораньше и стала собираться. Пока я собирала вещи, он подошел и на повышенных тонах стал говорить, что я тут устраиваю, он целый день ищет ко мне подход, а я тут кручу хвостом. И всё это всё громче и громче, а в зале всё еще есть посетители. Было ужасно неловко. Я перевела деньги за тренировку, насколько возможно спокойно сказала: “Больше так со мной не разговаривай, увидимся в субботу” и ушла.

(В конце она выдвигает ему короткий ультиматум и прощается до следующего раза, давая ему время обдумать его поведение)

Как дальше поступить правильно, я не знаю.

(Ну как? Гнуть свою линию а, если продолжит свои выкрутасы, поставить его на горох голыми коленями)

Я удивлена, как безобидные рабочие отношения я могла превратить за 10 встреч в такую кашу.

(Автор кокетничает. Вряд ли она думает, что в чем-то виновата. Это тренер ей попался норовистый и ретивый как дикий конь. Может быть она немножко переживает, что не справилась с дрессировкой, но до адекватной оценки своих косяков ей далеко)

Буду очень признательна, если попаду на разбор, спасибо за Ваш блог.