Мнение: Почему Крым отдавать нельзя

Секретарь СНБО Украины Алексей (Олексей) Данилов написал (почему-то в Фейсбуке) свой план под названием “12 шагов деоккупации Крыма”. К сожалению, там всё именно так, как ожидалось. “Они ничего не забыли и ничему не научились”. Дураки те, кто утверждает, что россияне и украинцы – “небратья”. Увы, то, что обе нации растут из одного корня, видно невооруженным глазом, а в своем “государственном строительстве” украинцы исходят из абсолютно российского принципа “Тащить и не пущать”.

В своих “12 шагах” Олексей на разные лады подтверждает подозрение, которое, в общем-то, и так было понятно: если украинцы вернутся в Крым, они будут МСТИТЬ. Просто тупо мстить – за то, что какие-то людишки посмели не быть в восторге от их украинской власти. Вдуматься только: государство – мстить!

Но – почитаем формулировки. Все-таки Олексей – глава Совета Национальной Безопасности и Обороны, не последний, надо думать, человек.

Итак, общая цель (далее в кавычках – прямые цитаты): “навсегда отбить любое желание даже смотреть в сторону Москвы или открыть рот”.

Пункты (даю в вольном переводе, потому что не по-украински же цитировать):

Первым пунктом (!) – видимо, для пущего унижения – идет снос “памятника затонувшим кораблям” в Севастополе и установка вместо него другого, нового памятника “Российский военный корабль идет на ….”.

Вторым – “Помимо уголовного преследования за коллаборацию и измену, развивать люстрационный механизм для личной оценки, который, в частности, определяет уровень ответственности и степень участия конкретных лиц, граждан Украины, жителей Крыма в поддержку деятельности оккупационных администраций, который предусматривает, в частности, ограничение прав участвовать в выборах – выбирать и быть избранным”. То есть – кого не посадят, тех лишат избирательных прав. Ну-ну.

Третьим – разборки с людьми типа Натальи Поклонской, то есть тех, кто до 2014 года работал в Крыму в составе Украины, а после остался работать в органах власти там же, но в составе РФ. Этих всех – под суд, под уголовное обвинение. Тех, кого по какому-то недосмотру не посадят – как минимум лишить украинских пенсий, “волчий билет навсегда”.

Четвертое – сбежать в Россию не выход, требовать “безусловной выдачи” из России всех, кого Украина в чем-то заподозрит.

Пятое – “пропагандисты”, то есть, видимо, все, кто в Крыму работает в чем-то вроде прессы или в медийной обслуге. Цитата – “Законным образом, по вердикту суда, лишат свободы, званий, пенсионного страхования, имущества”. И, видимо, еще для верности обваляют в пуху и перьях.

Шестой пункт – про граждан РФ (привет Ивану Дураку!), прибывших в Крым после 2014 года. Всех – вон! И далее Олексей поторапливает, дескать, кто не уберется заранее, тем придется “по-булгаковски бежать” (видимо, намек на пьесу “Бег”)

Седьмое – опять привет Ивану Дураку из моего ЖЖ – все приобретения, сделанные в Крыму россиянами после 2014 года, признать ничтожными.

Восьмой пункт как-то витиевато сформулирован (очевидно, тут даже у твердокаменного Олексея малость дрогнула рука), но, видимо, подразумевается демонтаж (!) пресловутого Крымского моста из г.Керчи.

Девятый – об интересной “программе детоксикации” – “нейтрализация последствий многолетней российской пропаганды для общественного сознания части населения полуострова. В частности, с использованием опыта применения эффективных методик денацификации Германии 40-х годов”

Десятый – “Создание документальной базы фактов преступлений России против граждан Украины, которые сопротивлялись оккупации. Восстановление прав украинских и крымскотатарских активистов”.

Одиннадцатый – освобождение всех политзаключенных татар и украинцев (про русских ни слова, видимо, эти пусть сидят)

И 12-й – особо тупой: переименовать Севастополь. “Учитывая его место и роль в идеологии расизма, системе негативного мифотворчества и переписывания истории, так называемый “город русской славы” (“слава”, которому, в частности, потопить свой флот, не вступая в бой) переименован в “Объект No6″. Верховная Рада Украины позже определит новое название города. Может быть Ахтиар”.

Может и Ахтиар, конечно. Но вообще-то понятно, что крымчан ЭТИМ отдавать нельзя. Хотя наши дебилы сдадут всех. Даже тех, кого мы приручили.