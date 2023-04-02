 

Меньше шоколада — инфляция вынудила французов сократить пасхальные расходы

02.04.2023, 19:50, Новости дня
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С приближением Пасхи во Франции традиционно раскупают шоколадные фигурки, однако в этом году рост цен внёс свои коррективы, рассказывает France 2. Покупатели чаще обращают внимание на ценники, покупают меньше подарков и выбирают композиции поменьше.

Маме четырёх детей нужно сделать выбор. На полках этого марсельского магазинчика вновь появились шоколадные ёжики, кролики и курочки — искушение, идущее вразрез со здравым смыслом.

ПОКУПАТЕЛЬНИЦА: Нам придётся немного затянуть пояса, потому что, по-моему, цены всё же слишком высокие.

Однако сладости остаются неотъемлемым атрибутом Пасхи.

ДРУГАЯ ПОКУПАТЕЛЬНИЦА: Раз в год могу себя немного побаловать (смеётся).

При этом управляющий магазином уже готов к тому, что в этом году продаст меньше шоколада. Он заметил, что покупатели гораздо чаще стали обращать внимание на ценники.

ЯННИК БЕГАНТОН, управляющий магазином Utile: В этом году хорошо продаются товары низшей ценовой категории, как это. Покупатели покупают меньше таких подарков и самого маленького размера.

На фабрике шоколада ручной работы в Парижском регионе столкнулись с резким ростом цен на электроэнергию и сырьё: сухое молоко подорожало на 50 процентов, сахар — на 25 процентов, а цена на какао выросла на 13 процентов.

КРИСТОФ БЕРТРАН, управляющий шоколадной фабрики La Reine Astrid в Савиньи-сюр-Орж (департамент Эссон), генеральный секретарь Конфедерации шоколатье: В результате мы не можем полностью компенсировать рост всех тарифов — часть покроет наценка, но остаётся ещё 50 процентов.

Здесь стараются угодить любому кошельку.

СОТРУДНИК ШОКОЛАДНОЙ ФАБРИКИ: У нас есть вот такие маленькие фигурки по 7 евро за 60 грамм. Можно купить что-то из более дорогой категории, фигурки становятся всё крупнее: например, второй категории.

Эти покупатели хотят порадовать своих внуков.

ПОКУПАТЕЛЬ: Такая маленькая композиция стоит 13,45 евро. Мы следим за расходами, чтобы не тратить деньги необдуманно. Отдаём предпочтение качеству, а не количеству.

Пасха наряду с Рождеством — второй по значимости праздник для кондитеров.

Дата выхода в эфир 01 апреля 2023 года.


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