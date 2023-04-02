Мнение: 12 пунктов

Руководитель СНБО Украины Данилов опубликовал в Фейсбуке свои собственные «12 пунктов», касающиеся Крыма. Возможно, это такой легкий троллинг расплывчатых и почти абстрактных 12 китайских пунктов. (напоминаю – запрещенный в России Фейсбук доступен только через VPN)

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02T3wQbcKLMcQyqWmYBSTfXhZg6DSzcoWoNdCgiS9bjnmbMeZDTHa9jk7M7AGaeszjl&id=100012127781936&mibextid=qC1gEa

Данилов – ястреб даже среди киевского руководства, где голубей уже не осталось. Вкратце его план – это, если оценить его «в совокупности», тезисы по превращению Крыма в Косово-2. Фактически он означает жесткое выдавливание большей части населения за пределы Крыма, так как оно оценивается Киевом как поголовно нелояльное.

Это стоит учитывать и понимать: просто так возвращать Крым Киев не намерен, он сразу будет создавать ситуацию, при которой в будущем будет невозможно повторить историю 14 года. Косово в таком случае становится вполне пригодным примером: нет нелояльного населения – нет проблем.

Нужно также понимать, что Запад вполне спокойно отнесется к подобной перспективе, как, впрочем, это произошло в том же Косово.

Однако здесь есть и более глубокий расчет, как представляется. В случае, если «план Данилова» будет реализован, даже частично – большего дестабилизирующего фактора для российского режима и представить себе будет невозможно. В этом смысле Данилов закладывает долгосрочные последствия в интересах и самой Украины (точнее, той части ее руководства, которая придерживается максимально радикальных взглядов на послеконфликтное устройство), так и тех западных союзников, которые делают ставку на последующую трансформацию не просто российского режима, но и России в целом.

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