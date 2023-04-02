Мнение: Отмена здравого смысла на Западе, потеря доверия и новая Концепция внешней политики

1. Блогер monetam указывает на перевод статьи итальянского журналиста, который с нотками отчаяния пишет, что ради агрессивной политики по отношению к России на Западе «отменили здравый смысл и приличия», «свободу мысли», «дипломатию и её основные правила», «уважение к другим культурам» и многое другое. Вот фрагмент статьи (ссылка):



Мы отменили географию. Запрещено показывать карту расширения НАТО на восток за последние 25 лет (с 16 до 30 членов). И тот, кто её показывает, умирает, по крайней мере, профессионально: Марку Иннаро, историческому корреспонденту RAI в Москве, сначала заткнули рот, а потом перевели в Каир; профессору Алессандро Орсини вынесли порицание его университет, Luiss, и Messaggero, его бывшая газета, а затем общественность его линчевала. Тем не менее, тот факт, что НАТО расширяется на восток, окружая и осаждая Россию, угрожая ее безопасности ядерными ракетными установками, расположенными все ближе к границе, вопреки обещаниям, данным Горбачеву в 1990 году, вплоть до последней провокации с объявлением о скором вступлении в Альянс соседей России – Грузии и Украины – является неоспоримым историческим фактом. Который не оправдывает вторжение, но помогает его объяснить. Даже «знаменитый и опаснейший пропутинец» Папа Римский сказал – «НАТО гавкало на дверь Путина».

Ещё одна запрещенная карта – это карта стран, которые не осуждают Россию, не применяют к ней санкции или сохраняют нейтралитет: почти вся Азия, Африка и Латинская Америка, то есть 87% населения Земли. Но наш маленький старый западный мир любит верить, что Путин изолирован, а мы его окружаем. О том, что Китай, Индия, Бразилия и другие такие же крошечные страны с ним или не с нами, лучше умолчать: иначе все поймут, что санкции не работают.

Мы отменили историю. Запрещено вспоминать, что происходило на Украине до 24 февраля 2022 года: восемь лет гражданской войны на Донбассе после белого (вернее, черного) евромайдана 2014 года и тысячи погибших и раненых в результате постоянных нападений киевских войск и сопровождавших их пронацистских ополченцев на русскоязычное и русофильское население, которое при поддержке Москвы требовало независимости или хотя бы автономии. И все это вопреки двум Минским соглашениям. Официальная версия, единственная авторизованная версия, гласит, что до 2022 года ничего не было: однажды утром Путин проснулся чуть более сумасшедшим, чем обычно, и вторгся в Украину. Если бы люди узнали правду, они бы поняли, что атлантистская мантра «Путин — агрессор, Зеленский – жертва» действует только с 2022 года: до этого в течение восьми лет агрессорами были Киевские правительства (последнее – Зеленского), а угнетаемыми – народы Донбасса.

Среди жертв был итальянский журналист Андреа Роккелли, убитый украинской армией. Случай, аналогичный делу Джулио Реджени, о котором, однако, никто не знает, потому что “Энди” был убит не теми убийцами. Любого, кто немного занимается историей, чтобы “объяснить” войну и ее причины, принимают за путиниста, который “оправдывает” агрессора. Только отменив историю, можно решиться на абсурдные сравнения между Путиным и Гитлером, между Зеленским и Черчиллем, заставить нас поверить, что сегодня, как и в 1938 году, безумный диктатор хочет захватить всю Европу. Следовательно, мы должны вооружать украинцев, потому что они защищают и нас тоже: как только они падут, наступит наша очередь. Только отменив историю, можно кощунствовать, говоря о “новой Катастрофе”, “новом Холокосте”, “новом Освенциме”, “геноциде”, “этнических чистках” и так далее…

Мы отменили экономику. В противном случае все бы поняли, глядя на прецеденты фашистской Италии после африканской авантюры, а затем Кубы, Ирана и самой России, что санкции мало что дают и часто вредят санкционерам больше, чем санкционируемым, которые к тому же склонны сплачиваться вокруг своего режима (Муссолини, Кастро, аятоллы, а теперь и Путин). Вместо этого известный экономист Драги 31 мая 2022 года заявил: “Момент максимального воздействия санкций на Россию наступит с лета этого года”. Профессор Энрико Летта 9 марта 2022 года предрекал: “Россия объявит дефолт в течение нескольких дней”. А МВФ, англо-американские университеты и рейтинговые агентства соревновались в предсказаниях немедленного обвала ВВП России на 40, 30, 20, 15%, но в итоге им пришлось проглотить то, что он составил всего 2 несчастных процента с мелочью.

2. Западные политики не являются дураками. Большая их часть понимает, какой мощный удар нанёс сам себе Запад антироссийскими санкциями и борьбой с Россией, подорвав свою репутацию среди незападных стран. Но, разумеется, говорить политики начинают только после отставки, так как в противном случае американцы их просто съедят (ссылка):

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль перечислила последствия антироссийских санкций в эфире турецкого телеканала TRT World. Отрывок беседы опубликован в Twitter.

По мнению Кнайсль, многие страны, наблюдая за санкциями против России, предполагают, что это может произойти и с ними. «Я бы сказала, что потеряно доверие во многих институтах. И это основные потери. Потому что доверие нельзя купить. Это то, что нужно заслужить», — отметила она.

Как подчеркнула Кнайсль, главная цель ограничений против России не была достигнута. По ее словам, «даже в частной жизни» санкции «обычно направлены против кого-то, кто должен изменить свое поведение». «Россия поменяла свое поведение? Нет», — констатировала экс-глава МИД Австрии.

В декабре прошлого года Карин Кнайсль заявила, что страны Персидского залива и Китай ошеломлены и раздражены антироссийскими санкциями Запада и замораживанием активов России.

3. В России на днях была принята новая «Концепция внешней политики». Особенностью этой концепции является то, что впервые, помимо общих фраз в духе «мы за всё хорошее», в этот программный документ была прямо и недвусмысленно включена борьба с США, в качестве одной из важнейших целей (ссылка):

В целях содействия адаптации мироустройства к реалиям многополярного мира Российская Федерация намерена уделять приоритетное внимание:

1) устранению рудиментов доминирования США и других недружественных государств в мировых делах, созданию условий для отказа любого государства от неоколониальных и гегемонистских амбиций…

Что же, давно пора. В США и в странах, подчинённых США, документально утвердили идею борьбы с Россией ещё много лет назад.