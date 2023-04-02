 

Мнение: Выгодное дельце

02.04.2023, 18:47, Разное
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Вообще, занятно будет, если сбудется план Данилова по “деоккупации Крыма”. В Крым ведь за 9 лет действительно приехало много людей из России, которые там активно покупали (именно ведь покупали, а не отбирали!) всякие квартиры, участки и дома у собственников из Крыма и с материковой Украины. А сами сделки оформлялись, естественно, по российским законам, в частности, переход собственности фиксировался в российском Росреестре.

Ну и вот – после “деоккупации” Украина признает все эти сделки ничтожными, то есть “яко не бывшими”; стало быть, прежние собственники просто получат всё обратно! Будут ли они возвращать деньги при этом – едва ли. Разве что по доброй воле. Если совесть замучает.

Интересная перспектива.

Источник: Размышления вольного социолога


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