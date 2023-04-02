Gamer заметил интересную деталь в утечке кадров из GTA 6

В сюжетном режиме Grand Theft Auto 6 может появиться кооперативный режим. Такое мнение высказал пользователь Reddit dlovan666.

Геймер утверждает, что изучил просочившиеся в сеть кадры игры Fall 2022 Alpha. На них изображены Люсия и Джейсон. В то время как Джейсон управлялся тестером, Люсия передвигалась по локации клуба так, словно ее все время контролировали. Это движение может быть не свойственно искусственному интеллекту, который управляет игровыми персонажами и переключается между ними в GTA.

По словам dlovan6666, геймеры теперь могут проходить сюжетный режим в кооперативном режиме с друзьями. Ранее это было возможно только онлайн, но сюжетная линия не связана с какой-то одной частью. Grand Theft Auto 6, скорее всего, появится в продаже в 2024 году. Скорее всего, игра выйдет на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.