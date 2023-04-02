Овны смогут отдохнуть или заняться новыми делами: Таро-прогноз на первую неделю апреля

Начало апреля обещает подарить множество перспективных возможностей тем, кто не привык сидеть сложа руки, а предпочитает медленно, но верно двигаться к намеченной цели. Однако, чтобы успеть справиться с запланированной работой вовремя, необходимо заранее определиться с приоритетами, приоткрыв завесу тайны будущего. Сделать это можно с помощью Таро-прогноза на грядущие 7 дней.

Овен

Карта «Колесо Фортуны» сулит Овнам неизбежные события, которым не стоит пытаться противиться. Осознайте происходящее, проведите вдумчивый анализ и возьмите судьбу в свои руки, отбросив сомнения.

Символом успеха и освобождения от проблем является карта «Солнце». Овны смогут выбрать любой путь, отдохнуть или заняться новыми делами, исполнить желания и забыть о невзгодах.

Приятные перемены сулит Овнам и карта «Дурак». Главное, не забывайте об ответственности, ведь халатное отношение к обязанностям может привести к появлению трудностей с финансами.

Телец

Аркан «Солнце» завершает неделю и обещает Тельцам получить награду за проделанный труд. Если вы не будете сомневаться в своих силах, то сможете без труда завершить начатые проекты.

«Повешенный» открывает неделю, призывая представителей знака к ответственности. Вам не рекомендуется продолжать работать спустя рукава, иначе рискуете зайти в тупик, допустив множество ошибок.

В середине недели Тельцов ожидают серьезные перемены – предсказание карты «Влюбленные». Отложить выбор не удастся, так что внимательно подумайте над тем, какой дорогой вы планируете двигаться дальше.

Близнецы

«Башня» в раскладе призывает Близнецов отказаться от иллюзий, дабы не упустить перспективные возможности. Взглянув правде в лицо, вы не только избавитесь от страхов, но и поспособствуете привлечению успеха.

О том, что неделя окажется не из простых, говорит карта «Смерть». Однако не стоит пугаться аркана, приплетая зловещие ассоциации. Он лишь говорит о необходимости выполнить тяжелую работу, а не сулит беду.

Не все дела удастся решить быстро, но это не повод опускать руки – напоминание карты «Повешенный». Наберитесь терпения и сосредоточьтесь на достижении важных задач.

Рак

Если верить аркану «Императрица», Рак может быть спокоен за свою жизнь на этой неделе. Позитивные изменения грядут во всех сферах жизни, а давние конфликты с родственниками наконец удастся наладить.

“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица

Долгожданное освобождение от забот и проблем сулит карта «Суд». Отныне манипуляторы больше не смогут управлять вашим сознанием, что позволит избежать неприятностей и начать жить правильно.

Довериться интуиции Рака призывает старший аркан «Верховная жрица». Помните, что спешка может запросто привести вас к ошибочным решениям, так что не пытайтесь форсировать события.

Лев

«Умеренность» призывает Льва насладиться спокойствием и безмятежностью в первую неделю апреля. Старайтесь не поддаваться сиюминутным эмоциональным порывам, чтобы не наделать глупостей.

Стремительное развитие событий обещает карта «Колесо Фортуны». Взять ситуацию под контроль не получится, поэтому наилучшим решением будет подождать, чтобы проанализировать ситуацию.

Приятный ход событий символизирует карта «Императрица». Если Лев сохранит позитивный настрой на пути к намеченной цели, то сможет без труда достигнуть больших высот.

Дева

Неприятности, которые возникнут из-за потакания сиюминутным прихотям, символизирует карта «Дьявол». Старайтесь не игнорировать внутренний голос, а также воздержитесь от любых сомнительных действий.

Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото)

Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо

Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника

«Звезда» говорит о том, что Дева движется верным направлением. Продолжайте и дальше заниматься запланированной работой, и тогда судьба обязательно вознаградит вас за усердие.

О скором разрушении замков из песка Деву предупреждает карта «Башня». В скором времени Вселенная буквально заставит вас снять розовые очки и сосредоточиться на реальном мире, а не фантазиях.

Весы

Согласно карте «Луна», в конце недели в жизни Весов произойдет важное событие. Старайтесь правильно распорядиться полученной информацией – это позволит вам избежать трудностей на пути к цели.

А вот «Звезда» сулит отличное начало недели и освобождение от проблем. В скором времени представители знака смогут начать заниматься делами, которые приносят не только выгоду, но и удовольствие.

«Колесница» в раскладе говорит о том, что настала пора прибавить обороты. Судьба дает Весам шанс изменить свою жизнь, однако для этого придется приложить немало усилий и преодолеть преграды.

Скорпион

«Императрица» является крайне положительной картой для Скорпиона. Она обещает не только множество приятных сюрпризов, но и получение награды за проделанный труд.

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь

По карте «Дурак» Скорпиону не стоит совершать опрометчивых действий, иначе это может привести к негативным последствиям. Также аркан призывает людей проявить собранность, дабы не упустить возможностей, дарованных судьбой.

«Солнце» – символ успеха и побед, а также олицетворение смелых идей, которые приведут человека к светлому будущему. Покорив новые вершины, вы повысите свою самооценку и положение в обществе.

Стрелец

Если верить карте «Колесо Фортуны», Стрельцов на этой неделе ожидает прохождение испытания на прочность. Проявив выдержку, вы сможете легко перехватить инициативу в свои руки и добиться успеха.

О том, что Стрельцам стоит больше прислушиваться к своим ощущениям, говорит карта «Верховная жрица». Это позволит вам не только избежать неприятностей, но и оказаться в нужное время в нужном месте.

«Солнце» в раскладе говорит о том, что препятствий на пути к цели не будет. Особенно благоприятно сложится ситуация с финансами – если у вас появится возможность для инвестиций, то не упустите ее.

Козерог

«Луна» призывает Козерога не ослаблять бдительность и не поддаваться на провокации. В настоящий момент очень важно слушать свои внутренние ощущение – интуиция убережет вас от проблем.

Умение приспосабливаться окажет представителю знака хорошую услугу – об этом говорит карта «Башня». Впустив в жизнь изменения, старайтесь тут же под них подстроиться, чтобы извлечь из этого максимальную выгоду.

«Колесо Фортуны» говорит о том, что в конце недели Козерог почувствует, как земля уходит у него из-под ног. Данное явление окажется временным, поэтому поддаваться панике не стоит.

Водолей

«Смерть» сулит Водолею перерождение, а также призывает человека пересмотреть свои планы на будущее. Особенно важно будет изменить круг общения – старайтесь находиться рядом с оптимистично настроенными людьми.

«Колесо Фортуны» в раскладе говорит о том, что новая неделя начнется с беспокойства. Однако не стоит торопиться с выводами, ведь иначе вы рискуете упустить несколько важных моментом.

О том, что представитель знака сможет преодолеть любые трудности, говорит карта «Сила». Настала пора в полной мере воспользоваться своими талантами, не побоявшись заявить о себе во всеуслышание.

Рыбы

«Верховная жрица» указывает Рыбам на необходимость больше доверять своим предчувствиям. Также аркан напоминает, что импульсивные поступки лишь отдалят вас от намеченной цели.

Сумбурное начало недели обещает карта «Колесо Фортуны». Прежде чем приступать к активным действиям, старайтесь грамотно проанализировать происходящее и приспособиться к изменениям.

Символом временных трудностей для Рыб стала карта «Луна». Однако если представитель знака перестанет волноваться по беспочвенным причинам, то сможет обрести гармонию в душе и избежать проблем.