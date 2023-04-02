 

Жители российских регионов начали получать письма с предложением вступить в ряды ЧВК “Вагнер”

02.04.2023, 15:56, Новости дня
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Рассматриваются кандидаты в возрасте от 21 до 60 лет, при этом человек может не иметь опыта военной службы. Будущим бойцам обещают оклад от 240 тысяч рублей, премии, гарантированные выплаты, страховку жизни и обмундирование.

“В этот ответственный момент сотни тысяч россиян уже стоят на защите Родины. Призываю Вас вступить в ряды ЧВК Вагнер и занять место в наших рядах”, – сказано в письме.

В конце письма прилагаются обратные контакты для связи. Информацию о письмах опубликовали телеграм–каналы “Горизонтальная Россия” и “Интересный Томск”.


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