От кожаного мини до бархата: подборка эффектных платьев для тех, кто собирается в отпуск весной

Выбор платьев и нарядов для весеннего отпуска зависит в первую очередь от места отдыха, но это не значит, что они не могут быть вдохновлены ансамблями с красной дорожки и трендами уличного стиля. При планировании нарядов для весеннего отдыха следует учитывать, что силуэты должны быть более игривыми, а длина платьев и юбок – более короткой. В это это время уже можно показать немного оголенного тела. Вот подборка нарядов для тех, кто собирается в отпуск весной.

Кожаное мини-платье (главное фото)

Погода в отпуске может быть непредсказуемой, поэтому, отправляясь в другой город, обязательно нужно добавить в список вещей кожаное платье мини. Возможности такого стиля практически безграничны – можно добавить сколько угодно слоев. Можно носить его с водолазкой на прогулке в пасмурный день или надевать без всего, отправляясь в ночной клуб.

Маленькое белое платье

Такое платье просто необходимо для пляжного отдыха, а также для пребывания в городе. Романтичные детали, такие как вышивка или цветочные аппликации, сделают вещи милыми, даже если они будут облегать бедра и иметь длину мини.

Оборки

Романтичное платье с рюшами и легким игривым объемом — это то, что обязательно нужно положить в чемодан, отправляясь в отпуск весной. Свободное платье с цветочным принтом является универсальным, но именно оно может стать основой отпускного гардероба.

Платье-рубашка

Еще один подходящий для отпуска фасон — это универсальное платье-рубашка. Если в гардеробе его еще нет, лучше всего приобрести хлопковое платье на пуговицах и с поясом на талии. К нему подойдут босоножках с ремешками. Это идеальный наряд для вечернего коктейля в курортном городке. Отправляясь ночью на променад, стоит подумать о кардигане и паре конверсов.

Бархатные мини-платье с длинными рукавами

Если вы планируете выходить на улицу каждую ночь во время отдыха, вам понадобится вариант наряда, который подойдет даже для плохой погоды. Бархатное мини-платье с рукавами считается клубной одеждой, но в нем будет весьма комфортно в холода.

Подходящий комплект

Не стоит отправляться в отпуск и без подходящего комплекта, убранного в чемодан. Идея такого наряда для весеннего отпуска работает независимо от планов на отпуск благодаря игривости, присущей этому комплекту одежды. Он выглядит беззаботно и весело, но все же в нем присутствует высокий уровень шика.

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Яркие цвета

Куда бы вы ни отправились отдыхать в весенние месяцы, список нарядов будет включать множество вещей ярких цветов. Длина и посадка таких платьев гораздо менее важны, чем его яркость. Можете показать ноги, выбрав модель мини, или отдать предпочтение более консервативным вещам. Главное, чтобы наряд имел яркий, привлекающий внимание оттенок.

Симпатичные вырезы

В настоящее время вырезы можно увидеть на всех видах платьев – от дизайнерских макси до милых мини, клубных облегающих платьев и всего, что находится между ними. Для весеннего отпуска, независимо от места пребывания, мини-платье с вырезом — это идеальный предмет одежды. Наряд мини с вырезом и нежным набивным рисунком будет плавно переходить от дневного к вечернему.

Варианты макси-платьев для отпуска

Макси-платье на завязках — это своеобразный ответ женской одежды на бикини на завязках. Этот смелый и горячий вариант определенно подойдет для весеннего отпуска, а также и для летнего отдыха. Помните, что чем больше вырезов, тем лучше.

Очаровательный наряд, состоящий из длинной расклешенной юбки на пуговицах и милого топа на завязках с пышными рукавами, точно привлечет внимание. Для вечерних прогулок стоит надеть конверсы и прихватить кожаную куртку-косуху.

Еще один тренд весны 2023 года – полупрозрачное макси. Тот факт, что прозрачная одежда переживает возрождение прямо перед весенним отпуском, означает, что звезды сошлись, чтобы вы действительно выглядели на все сто на отдыхе. И в черном полупрозрачном платье по-другому и не получится.