Ботву редиса выбрасывать нельзя. Кому стоит включить в рацион весеннюю зелень и как ее готовить

Наступает сезон редиски, у многих этот полезный корнеплод уже вовсю колосится в теплицах. Но знаете ли вы, что у этого растения полезны не только корешки, но и вершки, то есть ботва? Она содержит много полезных веществ и применяется даже в лечении некоторых заболеваний. Вот что еще полезного есть в ботве редиски и как ее готовить и хранить.

Листья и стебли редиса вполне съедобны

Редис — представитель семейства крестоцветных, как и капуста, и у этих растений съедобны все их части, включая стебли и листья. Горчичное масло в составе создает приятный горьковатый привкус, и благодаря этому ботва редиски становится отличным дополнением к салатам и вкусной приправой.

Листьями редиса можно также кормить домашних питомцев и скот, это обогатит их рацион витаминами и полезными микроэлементами. Причем в зелени редиса они содержатся в концентрированном виде, а усваиваются легко, в отличие от другой свежей зелени.

Главное, чем ценна редисочная ботва, — витамины А, К, группы В, аскорбиновая кислота (ее здесь не меньше, чем в цитрусовых), никотиновая и салициловая кислоты, микроэлементы: йод, калий, фосфор, магний, железо.

Настоящее природное лекарство

Ботва редиса может действовать в организме как природный антибиотик. Некоторые вещества в ее составе убивают бактерии и вирусы, а также положительно влияют на иммунитет. При ОРВИ и гриппе рекомендуются настои ботвы. Помогает она также при авитаминозе и рахите, наполняя организм полезными микроэлементами.

Ботва редиса показана людям, страдающим частыми запорами, имеющими отклонения в работе ЖКТ или проблемы с мочеполовой системой. Помогают отвары и настои ботвы при атеросклерозе и геморрое, облегчают состояние у людей с сахарным диабетом. С помощью этого природного лекарства можно очистить сосуды, ускорить метаболизм (помогает справиться с ожирением), вывести из организма лишнюю жидкость.

Как собрать и сохранить ботву редиса

Сначала нужно вытащить из земли полностью весь корнеплод, затем ботву срезать острым ножом. Если вы собираетесь хранить ее недолго, просто помойте и положите в пакете в холодильник. В таком виде ботва пролежит без потери качества 4 дня, не более.

Если стоит задача сохранить ботву на более длительный срок, ее лучше заморозить или высушить. Сушат ботву в обычной духовке, предварительно тщательно промыв и подсушив на бумажном полотенце. Затем нужно разложить измельченную ботву на противень и отправить в разогретый духовой шкаф. Для более удобного применения можно смешать ботву с различными приправами. Так и храниться она будет лучше.

Заморозить ботву еще проще. Промойте зелень, хорошо измельчите ее, поместите в контейнеры или пакеты и положите в морозилку. Срок хранения зелени в таком виде доходит до полугода. Можно еще перетереть редисочную ботву, смешать с солью и закатать в банки. Это хорошая приправа и заправка для витаминных супов.

Готовая начинка для пирожков из ботвы редиса

Это очень простой и удобный рецепт. Приготовленную заранее начинку можно заморозить, а потом просто добавлять порциями в пирожки или пироги. Вот что вам понадобится:

50 г масла сливочного; 1 пучок свежей ботвы; пол чайной ложки соли.

Промойте редисочную ботву и мелко нашинкуйте. Растопите масло на горячей сковороде, выложите ботву и тушите , пока вся влага не испарится. Добавьте соль, можете немного поперчить. Охладите зеленую массу, затем разложите в порционные контейнеры и отправьте в морозилку. Затем во время готовки останется только добавить в начинку свежесваренные яйца — и можно заправлять пирожки.