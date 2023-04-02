Пять тысяч программистов уволили из Google после отказа участвовать в чёрных мессах

Городской суд Сан-Франциско 30 марта приступил к рассмотрению коллективного иска бывших сотрудников Google, которые были уволены в начале 2023 года.

Почти пять тысяч программистов IT-гиганта требуют выплатить им по миллиону долларов за незаконное увольнение – они были вынуждены покинуть компанию из-за требования руководства еженедельно участвовать в чёрных мессах.

«В первых числах января мы получили приказ каждое воскресенье посещать Церковь сатаны, где каждый работник Google должен был совершать обряды дьяволопоклонства. Несогласных уволили без выходного пособия», – рассказал журналистам экс-начальник отдела разработки Роберт Джефферсон.

На первом заседании юрист Google заявил, что чёрные мессы являются частью корпоративной культуры компании и призваны объединить коллектив. Из 150 тысяч сотрудников IT-гиганта лишь 5 тысяч отказались поклоняться дьяволу, а остальные регулярно совершают обряды, прославляющие сатану.

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