 

Расписание поездов изменится на Казанском направлении МЖД

02.04.2023, 14:32, Новости дня
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Некоторые поезда отменят, а у других изменятся остановки, маршрут следования и расписание. Об этом сообщается на портале mos.ru.

Корректировки расписания связаны с предстоящим открытием третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3). Продолжается подготовка инфраструктуры для запуска движения новой линии наземного метро.

Интервал движения электричек увеличится до 20 минут в часы пик и до 40 в течение остального времени. Часть поездов проследует от станции Перово и обратно, другая – от Казанского вокзала.

Рекомендовано не пользоваться станцией “Выхино”. На пересадочном узле отмечается высокий пассажиропоток.


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