Улучшает пищеварение: что такое кату раса (острый вкус) в аюрведе (польза и ограничения для здоровья)

Аюрведа является индийской системой альтернативной медицины. Одним из важных ее элементов является понятие “кату раса”, под которым понимают острый вкус. Как считают приверженцы аюрведы, продукты питания с таким вкусом обладают целым рядом полезных качеств и благотворно влияют на пищеварительную и сердечно-сосудистую системы.

О ката расе

Данным понятием оперируют приверженцы аюрведы. На самом деле эта система имеет много общего с официальной наукой. В целом тезисы не просто похожи, но зачастую дублируют друг друга.

Ката раса обозначает острый вкус. Он обладает большим значением для большинства восточных культур. Сегодня острые блюда любят во всем мире.

Рецепторы, способные почувствовать ката расу, располагаются в центральной части языка. Вкус обладает восходящей направленностью энергии и возбуждает организм.

У приверженцев аюрведы ката раса ассоциируется как с огненной, так и с воздушной стихиями. Среди всех согревающих вкусов именно острый считается наиболее теплым.

Полезные свойства ката расы

Острый вкус способен активизировать организм. Он обладает целым рядом полезных свойств. Ката раса способен благотворно воздействовать на пищеварительную систему. Он повышает аппетит и в дальнейшем ускоряет процесс переваривания пищи. Кроме этого ката раса активизирует работу кишечника, повышая усвояемость полезных веществ и улучшая процесс выведения каловых масс.

Не менее благотворно острая пища воздействует и на сердечно-сосудистую систему. Приверженцы аюрведы считают, что постоянное употребление подобных продуктов питания приводит к разжижению крови и разрушению тромбов. Также они снижают уровень холестерина и устраняют блокировки энергетических каналов.

Ката раса способствует ускоренному потоотделению, выведению токсинов и очищению ротовой полости. Кроме этого она помогает эффективно справляться с отеками, устраняя лишнюю влагу.

Возможные осложнения

Несмотря на огромную пользу продуктов питания, обладающих подобным вкусом, стоит проявлять умеренность и в процессе их употребления. Излишнее количество острого способно нанести определенный вред здоровью.

Наиболее распространенными побочными эффектами от такого приема пищи являются головокружения, болезненные ощущения в мышцах, бессонница и дрожь в теле. Они проявляются в первую очередь и могут стать предвестниками более опасных нарушений.

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Достаточно негативное воздействие излишнее количество острого способно оказывать на половую функцию. При этом речь идет не только о самом либидо, но и об активности сперматозоидов, а также сохранности яйцеклеток.

В далеко зашедших ситуациях, когда человек потребляет огромное количество острых продуктов питания, возможно развитие обмороков, кровотечений, гастральных язв, колита, запоров, поносов, общего истощения организма, депрессий и других заболеваний.

Основные продукты и исключения из правил

Острым вкусом обладают прежде всего специи. Среди них наиболее популярными являются различные варианты перца, кардамон, фенхель, кориандр, кумин, гвоздика, семена горчицы и имбирь. Среди злаков источниками кату расы считаются гречиха и полба. Среди овощей к обладателям таких свойств относят репу, редис, листья горчицы, свежий шпинат, лук, чеснок и чили.

Все эти продукты рекомендуется употреблять в умеренных количествах. Вместе с тем и среди них имеются исключения. К ним относятся вареный чеснок и имбирь. Такие продукты питания даже при ежедневном употреблении не приносят вреда, снижают газообразование и способствуют улучшению пищеварения. Безопасными для человека также являются некоторые специи. Среди них – гвоздика, фенхель, кумин и кориандр.