 

“Женщины сейчас не ждут, когда их возьмут замуж”: Глюкоза о предложении руки и сердца супругу и новой композиции

02.04.2023, 13:23, Разное
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Певица Глюкоза, которую по-настоящему зовут Наталья Чистякова-Ионова, в интервью “Авторадио” рассказала о своей новой композиции под названием “Давай женицца”, где она поет о девушке, мечтающей выйти замуж.

Новый трек от Глюкозы

Глюкоза заявила, что ее новый трек для многих может стать свадебным гимном. В этой песне девушка идет наперекор традициям и сама предлагает парню взять ее в жены. По мнению Натальи, этот поступок соответствует духу времени.

Ведь женщины сегодня уже совсем другие и сами могут сделать предложение мужчине. Теперь они сильные, свободные и независимые. И могут не ждать, пока их позовут замуж. Если представительница прекрасного пола чего-то захочет, то она сделает это сама.

Глюкоза призналась, что в свое время она именно так и поступила, сделав своему будущему супругу предложение. Она сказала ему: “Женись на мне, ведь лучше меня тебе не найти”. Уже через неделю он пришел с кольцом и сказал, что, в принципе, согласен.

20 лет на сцене

Будущим летом артистка будет отмечать свой 37-й день рождения, а также 20 лет певческой карьеры. В связи с этим она даст большой концерт, подготовка к которому уже идет полным ходом, и волнений на данном этапе предостаточно. При этом ей не верится, что с ней связана такая солидная дата.

Певица отмечает, что, несмотря на 20 лет, проведенные на сцене, она каждый раз волнуется перед выступлением, словно в первый раз. А может быть, волнение с годами все сильнее, потому что со временем ставки повышаются, есть желание совершенствоваться, становиться все лучше и лучше. Но от этого получаешь еще больше удовольствия. Сначала нервничаешь, потом все идет, как надо, – это суперкайф.

Глюкоза говорит, что за время, прошедшее с начала карьеры, она, конечно, набралась опыта. Но все же многие качества, которые были на старте, остались при ней. Речь идет о харизме, хорошем настроении, зажигательном характере и неповторимом свисте, которым она не перестает удивлять поклонников. Певица каждый день “шлифует” себя и выходит на новый уровень.

На предстоящем летнем концерте артистка планирует представить поклонникам новые песни, а также балетные номера и мультяшки. Информацию о том, когда именно и где состоится выступление, Наталья пока что не разглашает, но репетиции идут.

Кроме того, в ожидании лета певица пробует новое амплуа, выступая в качестве ведущей проекта “Бьюти Баттл”. Это телепроект, где проходит соревнование между стилистами-парикмахерами, которых собрали со всей страны. Глюкоза рассказала, что участникам программы скучать не приходится. На ней уже случилось много всего: люди и сбегали, и рыдали – в общем, впечатлений очень много.

Счастливый брак

Ионова выложила в Сеть редкие кадры, рассказывающие о веселье на ее свадьбе с бизнесменом Александром Чистяковым, которая состоялась 16 лет назад. В этом браке они очень счастливы. У них подрастают две дочки, одну из которых зовут Лидией, а другую – Верой. Старшая дочь, вдохновившись примером родительницы, сейчас занимается развитием собственной музыкальной карьеры.

Наталья также показала фото, отражающие, как певица выглядит сейчас. Это образ с ярким макияжем и распущенными длинными волосами. Поклонники звезды одарили ее многочисленными комплиментами.


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