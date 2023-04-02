 

Беременная Рианна показала забавное видео с участием своего маленького сына от A$AP Rocky

02.04.2023, 12:55, Разное
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После того, как в феврале этого года Рианна впервые показа своего первенца общественности (и не как-нибудь, а с эксклюзивной обложки Vogue), певица, кажется, вошла во вкус. И теперь малыш, имя которого до сих пор держится в секрете, время от времени появляется в соцсетях своей звездной мамы. А каждая его новая фотография или видео вызывает неподдельный восторг подписчиков Рири.

Не меньший, похоже, испытывает и сама певица. В новом ролике, опубликованным ей в соцсетях, Рианна вместе с сыном слушает детские песенки. И когда тот начинает улыбаться, она умилительно смеется в ответ.

Смотрите, кто не хочет, чтобы мама тренировалась, — гласит подпись под видео, которое в первые же часы набрало более 4 миллионов лайков и больше 30 тысяч комментариев.

Напомним, что сейчас Рианна беременна вторым ребенком. Радостную новость она рассекретила во время своего грандиозного выступления на “Суперкубке”. Первый ребенок звезды появился на свет в мае прошлого года, но только в декабре она впервые показала его общественности.

О романе Рианны и A$AP Rocky (настоящее имя — Раким Майерс) заговорили в начале 2020 года. Тогда певица только рассталась с саудовским миллиардером Хассаном Джамилем, а спустя время ее стали замечать в компании рэпера. Свои отношения Рианна и A$AP подтвердили в 2021 году.


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