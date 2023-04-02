 

Новая версия вакцины «Спутник» будет содержать нано-роботов, идентичных натуральным

02.04.2023, 12:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В состав новой версии вакцины «Спутник» планируется ввести нано-роботов отечественной разработки.

По своим свойствам и функциональности они будут идентичны оригинальному западному продукту – таким образом, речь идёт о полноценном импортозамещении.

Эти механизмы будут способны соединяться с персональными устройствами владельца по протоколу Bluetooth LE. Например, они смогут связаться со смарт-часами или смартфоном и передавать информацию о состоянии здоровья, которую пользователь увидит в специальном приложении. Так же предусмотрена возможность передачи информации заинтересованным службам о месторасположении носителя и его психологическом состоянии.

В будущем также планируется задействовать роботов для нанохирургии. Хирург сможет управлять ими дистанционно и проводить операции буквально на дому у пациента. Нано-боты смогут делать очень тонкие разрезы и даже накладывать микрошвы, поэтому не потребуется ни анестезии, ни операционной.

– Этот шаг также позволит человеку интегрироваться в систему «умный дом» и тоже ощутить себя почти умным, если можно так сказать, – рассказал один из разработчиков. – Главное, что приборы будут подстраиваться под его реальные потребности. Кондиционер – под температуру тела, кухонные девайсы – под чувство голода и предпочтения в еде, умная колонка – под химические медиаторы настроения.

Пока неясно, будет ли реализована возможность управления роботами посредством нейронных импульсов. Возможно, эту функцию реализуют в обновлениях.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.06.22 / Бывший сотрудник ЦРУ – Байден должен позволить американцам решить, хотят ли они тратиться на Украину

26.06.22 / Ольга Казаченко: «Здоровье Шатунова сгубили суды с Разиным»

11.01.23 / Состояние близкого мужчины Навки ухудшается: Тяжелое течение инфекции

22.02.23 / Блумберг: Хакеры взломали клиентов Microsoft и Apple

31.10.22 / Самые откровенные образы на Хэллоуин в исполнении Кайли и Кендалл Дженнер, Джулии Фокс и других звезд

11.03.23 / «Критический вызов» — американские военные об угрозе для США со стороны российских атомных подлодок

02.06.21 / Техника скинни-ролла и другие эффектные и стильные способы подвернуть длинные джинсы

06.08.22 / Власти Техаса начали отправлять нелегалов автобусами в Нью-Йорк

09.10.21 / Если постоянно мерзнут руки: возможные причины и способы самопомощи

19.03.23 / В Дагестане полицейские задержали подозреваемого в краже автомобиля и ящика для пожертвований

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика