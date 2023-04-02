Новая версия вакцины «Спутник» будет содержать нано-роботов, идентичных натуральным

В состав новой версии вакцины «Спутник» планируется ввести нано-роботов отечественной разработки.

По своим свойствам и функциональности они будут идентичны оригинальному западному продукту – таким образом, речь идёт о полноценном импортозамещении.

Эти механизмы будут способны соединяться с персональными устройствами владельца по протоколу Bluetooth LE. Например, они смогут связаться со смарт-часами или смартфоном и передавать информацию о состоянии здоровья, которую пользователь увидит в специальном приложении. Так же предусмотрена возможность передачи информации заинтересованным службам о месторасположении носителя и его психологическом состоянии.

В будущем также планируется задействовать роботов для нанохирургии. Хирург сможет управлять ими дистанционно и проводить операции буквально на дому у пациента. Нано-боты смогут делать очень тонкие разрезы и даже накладывать микрошвы, поэтому не потребуется ни анестезии, ни операционной.

– Этот шаг также позволит человеку интегрироваться в систему «умный дом» и тоже ощутить себя почти умным, если можно так сказать, – рассказал один из разработчиков. – Главное, что приборы будут подстраиваться под его реальные потребности. Кондиционер – под температуру тела, кухонные девайсы – под чувство голода и предпочтения в еде, умная колонка – под химические медиаторы настроения.

Пока неясно, будет ли реализована возможность управления роботами посредством нейронных импульсов. Возможно, эту функцию реализуют в обновлениях.

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