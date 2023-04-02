 

Bloomberg опросил экспертов и выяснил, что ОПЕК+ может сохранить квоты на добычу нефти

02.04.2023, 12:15, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Bloomberg опросил экспертов и пришел к выводу, что ОПЕК+ может сохранить квоты на добычу нефти. ОПЕК+ считает лучшим способом реагирования на растущую неопределенность на нефтяных рынках сохранение квот на добычу.

Bloomberg выступил в преддверии заседания министерского наблюдательного комитета, запланированного на понедельник, 3 апреля. По данным агентства, цена нефти на Лондонской бирже за последние 15 месяцев упала на 70 долларов за баррель из-за банковского кризиса. Bloomberg сообщает, что ходили слухи о том, что Саудовская Аравия или ее партнеры могут сократить добычу нефти. Однако ОПЕК+ не демонстрирует никаких признаков сокращения добычи.

Интерфакс рассказал 1 февраля со ссылкой на источники, что министры мониторинговой группы ОПЕК+ не предлагали изменить квоты на добычу нефти. Александр Новак, заместитель премьер-министра, заявил, что РФ в марте сократит добычу нефти на 500 000 баррелей в день.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.01.21 / В РФ за сутки выявили 24,2 тыс. случаев коронавируса

01.09.20 / В Умани местные жители напали на хасида – еврейская община

01.10.21 / В Китае напомнили о запуске термоядерного реактора в ближайшие годы

13.05.21 / Соратник Навального заявил об отказе от запланированных акций протеста

31.05.21 / В Днепре голый мужчина спрыгнул с многоуровневой парковки и погиб

18.03.21 / ЕС не будет выдавать паспорта вакцинации тем, кто привился “Спутник V” и Sinopharm

06.03.21 / Нетаньяху заявил, что Израиль первым в мире победил эпидемию коронавируса

03.09.20 / Названо вредное для здоровья количество чая

26.04.21 / В сеть слили запись разговора с главой МИД Ирана. В нем он признал, что скрывал сбивание самолета МАУ

20.09.21 / Во время стрельбы при выселении дома в Казахстане погибли пять человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика