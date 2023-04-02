Bloomberg опросил экспертов и выяснил, что ОПЕК+ может сохранить квоты на добычу нефти

Bloomberg опросил экспертов и пришел к выводу, что ОПЕК+ может сохранить квоты на добычу нефти. ОПЕК+ считает лучшим способом реагирования на растущую неопределенность на нефтяных рынках сохранение квот на добычу.

Bloomberg выступил в преддверии заседания министерского наблюдательного комитета, запланированного на понедельник, 3 апреля. По данным агентства, цена нефти на Лондонской бирже за последние 15 месяцев упала на 70 долларов за баррель из-за банковского кризиса. Bloomberg сообщает, что ходили слухи о том, что Саудовская Аравия или ее партнеры могут сократить добычу нефти. Однако ОПЕК+ не демонстрирует никаких признаков сокращения добычи.

Интерфакс рассказал 1 февраля со ссылкой на источники, что министры мониторинговой группы ОПЕК+ не предлагали изменить квоты на добычу нефти. Александр Новак, заместитель премьер-министра, заявил, что РФ в марте сократит добычу нефти на 500 000 баррелей в день.