“Мы все делаем ошибки”: Слава заговорила о воссоединении с бывшим мужем

Также же сильно как плакала певица Слава пару дней назад из-за того, что стала бабушкой, она рыдала из-за расставания с мужем. В конце прошлого года убитая горем артистка поделилась с подписчиками тем, что их с Анатолием Данилецким любовная лодка разбилась о быт.

Позже Анастасия Сланевская (Настоящее имя певицы Славы – Прим.ред.) не раз говорила о том, что за годы совместной жизни между ними произошло много негатива, но теперь она готова перешагнуть через эту историю и начать жить дальше. В подтверждение этого она даже опубликовала список качеств присущих тому мужчине, которого она хочет видеть рядом с собой.

Тем не менее, после последнего концерта певицы Славы многие ее поклонники смогли подумать о том, что воссоединение все-таки возможно. Мужчина пришел на выступление своей бывшей возлюбленной, подарил ей огромный букет роз, а затем пара обменялась нежными поцелуями.

Ролик, на котором была запечатлена эта встреча, Слава разместила в своем личном блоге. Поклонники артистки сразу же бросились в комментарии, где начали уговаривать звезду простить Данилевского и помириться с ним.

“Я за воссоединение семьи. Он классный дядька. Мы все делаем ошибки”, – обратилась одна из поклонниц Славы к звезде.

Однако пусть Слава под роликом и заговорила о воссоединении с бывшим мужем, признала она все-таки то, что второй шанс невозможен.

“Я люблю тебя бесконечно, но все сломано. Но ты наш дорогой и любимый человек на века”, – с горечью подметила певица Слава.