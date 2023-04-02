 

Звезда “Теории большого взрыва” Кейли Куоко родила дочь: первые фото малышки

02.04.2023, 11:30, Разное
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37-летняя звезда “Теории большого взрыва” Кейли Куоко сообщила подписчикам радостную новость — они с бойфрендом-актером Томом Пельфри стали родителями. 30 марта у пары родилась дочь, которую назвали красивым именем Матильда. Ее актриса поспешила представить в соцсетях, опубликовав серию первых снимков малышки. И не умиляться им невозможно.

Представляем — Матильда Кармин Ричи Пельфри, новый свет в нашей жизни! Мы очень рады и благодарны за это маленькое чудо. Спасибо врачам, медсестрам, семье и друзьям, которые очень помогали нам последние несколько дней. Мы благословлены невероятно.Томом Пельфри, я не думала, что смогу влюбиться в тебя еще сильнее, но я это сделала, — написала Кейли под фото дочери.

Том тоже не остался безучастным. В своем профиле он добавил еще несколько новых кадров с крошкой Матильдой, а подписи упомянул Куоко:

Мое сердце полно любви и благодарности за это чудо… Я бесконечно благодарен моей второй половинке и лучшему другу Кейли за силу и храбрость. Ты невероятная!

Напомним, что о первой беременности Кейли Куоко стало известно в начале октября 2022-го.

Кейли Куоко и звезда сериала “Банши” Том Пельфри вместе с начала мая. Актеры официально подтвердили свои отношения, опубликовав одинаковые сентиментальные посты. А уже в сентябре они впервые появились вместе на ковровой дорожке в качестве пары. До Тома Пельфри Куоко на протяжении трех лет была замужем за миллиардером Кларком Куком. Актриса подала на развод в сентябре 2021 года.


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