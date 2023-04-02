5 звездных историй любви, начавшихся в соцсетях

Дилан Спраус и Барбара Палвин: выдержка и дух авантюризма

В фильме “Мое прекрасное несчастье” герой Дилана Спрауса – Трэвис, этакий бунтарь, чемпион подпольных боев, который не верит в любовь. Трэвис предлагает своей новой знакомой Эбби – загадочной и недоступной первокурснице – пари: если он выиграет следующий поединок, она проведет месяц с ним.

И в жизни Дилан Спраус (“Большой папа”, “После. Глава 2”) – парень, склонный к авантюрам и умеющий ждать. С венгерской моделью, “ангелом” Victoria`s Secret Барбарой Палвин он познакомился в 2017 году на вечеринке, после которой Дилан и Барбара зафрендились в соцсети. Там, в соцсети, актер и предложил модели сходить с ним как-нибудь на свидание. Правда, на это сообщение ответ он получил лишь полгода спустя, когда уже перестал надеяться. Возможно, дело в том, что в тот момент модель боролась с депрессией, а потому решила отдохнуть от соцсетей. Ответ Барбары застал Дилана на съемках в Китае. А дальше уже дух авантюризма продемонстрировала сама Барбара, которая, недолго думая, рванула на свидание к Дилану в Китай. С тех пор они не расставались, а в марте этого года пара наконец-то объявила о помолвке. Прекрасный пример того, что ответа на некоторые сообщения стоит и подождать. Но непрочитанные сообщения все же лучше не накапливать, мало ли что.

Дилан Спраус и Барбара Палвин

Алексей Кабанов и Розалия Кокоян: вот такое кино

Один из солистов группы “Корни” Алексей Кабанов нашел семейное счастье тоже благодаря соцсети. По словам музыканта, в тот момент у него было более сорока тысяч подписчиков, девушки писали личные сообщения едва ли не ежедневно. Но вот сообщение студентки по имени Розалия Алексея все же “зацепило”. И он предложил девушке сходить с ним в кино. А дальше все сложилось точно так же, как и бывает в кино: через 11 месяцев певец сделал красавице предложение. Алексея подкупило то, что Розалия не рассматривала его в качестве трамплина в мир шоу-бизнеса. Более того, она избегала внимания светской хроники, воздерживаясь от посещения публичных мероприятий в компании звездного партнера. Алексей и Розалия поженились 13 сентября 2013 года. Сейчас пара воспитывает дочь Алису, которой в следующем году исполнится 10 лет.

Алексей Кабанов и Розалия Кокоян

Никита Панфилов и Ксения Соколова: во всем виновата подруга?

В соцсетях свою нынешнюю жену Ксению Соколову нашел и актер Никита Панфилов (“Пес”, “Акушер”). Актер признавался, что в то время он только завел профиль в Instagram, опубликовал несколько фотографий. Среди подписчиц заметил симпатичную девушку, которая поставила ему пару лайков. В ответ он оставил три лайка под ее фото, а следом получил вопрос: “Как дела?” Есть, правда, версия, что инициатором знакомства выступила подруга Ксении, которая взяла ее телефон и порезвилась в ее аккаунте – лайкнула фото Панфилова и задала тот самый первый вопрос. Но важно ли это теперь? Так или иначе, Никита и Ксения стали переписываться, и только тогда студентка-медик из Санкт-Петербурга поняла, что общается с известным актером. Вскоре Панфилов предложил встретиться в Москве, а чуть позже и перебраться к нему в столицу… Свадьбу они сыграли в тайне даже от родственников и сейчас воспитывают дочь Аврору, которой в этом году исполнится 5 лет.

Никита Панфилов и Ксения Соколова

Александр Овечкин и Анастасия Шубская: а девушка созрела

Суперзвезда мирового хоккея и дочь актрисы Веры Глаголевой познакомились в 2008 году на Олимпиаде в Пекине. 14-летняя Анастасия приехала туда вместе с отцом – бизнесменом и членом делегации Олимпийского комитета России Кириллом Шубским. Овечкин пригласил девушку на медленный танец.

Каково же было удивление Александра, когда через 6 лет в профиле Шубской в соцсети он увидел, какой красавицей выросла та самая юная девушка. И не просто красавицей: Анастасия пробовала себя в модельном бизнесе, училась во ВГИКе и собиралась продолжить образование в New York Film Academy. Овечкин написал Насте в ее день рождения – 16 ноября 2014 года, и эту дату пара считает началом своей историей любви. Они общались каждый день, а через полгода хоккеист сделал возлюбленной предложение. Александр и Анастасия поженились 28 августа 2016 года, а торжество провели 8 июля 2017 года – в День семьи, любви и верности. Своего первого сына, который появился на свет 18 августа 2018 года, Овечкин и Шубская назвали Сергеем. А 27 мая 2020 года у пары родился второй сын – Илья.

Александр Овечкин, Настасия Шубская и их младший сын Илья в возрасте 3 месяцев

Приянка Чопра и Ник Джонас: друзья плохого не посоветуют

История любви индийской актрисы и участника музыкального коллектива Jonas Brothers началась с сообщения, отправленного певцом посредством одной из соцсетей. Кому-то текст этого сообщения может показаться излишне самонадеянным: «Многие из моих друзей уверены, что нам надо познакомиться». Но Приянке такой натиск показался очень даже приятным. Судите сами: Чопра и Джонас начали встречаться в начале 2018 года, в августе объявили о помолвке, а 1 и 2 января 2019-го устроили два свадебных торжества – по христианским и индийским традициям. 21 января 2022 года у пары при помощи суррогатного материнства появилась дочь, которую назвали Малти Мари Чопра Джонас.

Приянка Чопра и Ник Джонас

Джо Джонас и Софи Тернер: делай как брат

Лидер группы Jonas Brothers Джо Джонас также пошел по проторенной младшим братом дорожке. Как и Ник, Джо выбрал себе в спутницы жизни актрису. Правда, не индийскую, а британскую – исполнительницу роли Сансы Старк в культовом сериале «Игра престолов». Друзья Джо и Софи (и снова эти настырные друзья!) пытались свести их вместе, но попытки не были результативными. Ровно до тех пор, пока Джо сам не захотел чего-то большего, чем просто взаимные лайки и комментарии под фотографиями друг друга. И тогда он написал подруге, пригласив ее свидание. Софи от неожиданности согласилась… Новостью о том, что она приняла предложение руки и сердца, Софи тоже поделилась в соцсети, сопроводив фото кольца кратким и исчерпывающим комментарием: «Я ответила «да». Свадебную церемонию молодожены устроили в Лас-Вегасе 1 мая 2019 года, а через год впервые стали родителями – дочь назвали Уиллой. Ещё год спустя у них появилась вторая дочь – Виолла.

Джо Джонас и Софи Тернер