Мнение: Атомное Сердце — главная русская игра последних лет

Я бы радостью побывал туристом или даже пожил несколько лет в некоторых вымышленных государствах. В эльфийском королевстве Толкиена, например, или в стругацко-ефремовском СССР из статей в блогах неокомми — с мощной наукой, бесплатными кружками для пионеров и бодрым освоением космоса.

Спасибо авторам Атомного Сердца, у меня была возможность на 20 часов окунуться в красивый и добротно сделанный мир советского фэнтези, попробовать пенопласт из молочной пены на вкус. Рекомендую — игра шикарная. Отдельный поклон художникам, нарисовано гениально. На целую ступень лучше любой другой игры, в которую я когда-либо играл. Вот, казалось бы, Фоллаут и Биошок из того же семейства, но нет, в тех мирах я готов только находиться проездом, а не жить. Потому что в Фоллауте, например, везде горы мусора, как в странах третьего мира, где терзаемый выученной беспомощностью народ не способен даже вымести окурки из собственной мастерской. В стимпанковском Биошоке, в свою очередь, всё какое-то чужое и картонное. Паровые механизмы выглядят слишком декоративно, чтобы игрок мог хотя бы притвориться, что верит в них. В Атомном Сердце не так — хоть мир и вымышлен, но выглядит он при этом красивым и логичным.

Можно ли считать Атомное Сердце русской игрой, если учесть, что студия после начала СВО переехала на Кипр?

Наша пятая колонна утверждает, что нельзя, так как разработчики из Мундфиш теперь киприоты, то есть иностранцы. Внешние враги заняли противоположную точку зрения: на Западе считают, что игру делали «на кровавые деньги Путина», и, следовательно, покупая «Атомное Сердце», условный американец спонсирует «ничем не спровоцированное вторжение России на Украину». При этом иностранцам игра очень нравится, хоть они и критикуют озвучку. И действительно, персонажам следовало бы раздать правильные акценты: русским — русский, Гольденцвайгу — еврейский или немецкий.

Лично я согласен скорее с иностранцами — игра очень русская по духу, а где конкретно она сделана, уже неважно. Считаем же мы, в конце концов, русскими книгами «Бесов» Достоевского, «Записки охотника» Тургенева и — привет неосталинистам — «Мои университеты» Горького. Тот факт, что писатели работали над этими книгами в Европе, а не в России, менее русскими их не делает. Вот «Метро: Исход» игра нерусская — хоть действие там и разворачивается в наших краях, но неприязнь авторов к России прямо сочится с монитора вперемешку с дешёвой американской пропагандой. Атомное Сердце — совсем другая история, с первых кадров чувствуешь, что игра сделана с любовью. Солдаты с учёными, которых мы встречаем, тоже очень русские: без этого надрывного пафоса из условного Колл оф Дьюти, а со спокойным и твёрдым русским характером.

Все хвалят старые песни, но я тут настроен менее восторженно. Во-первых, меня раздражает смешение жанров, песни разных десятилетий плохо сочетаются в одной игре. Во-вторых, движок иногда подбирает музыку неверно: густой рок подходит для напряжённой схватки со смертельным боссом, но совсем не подходит для неторопливого обыска этажа, любой обитатель которого рухнет с одного выстрела из дробовика. Ещё, пожалуй, я бы добавил в игру «Полимеризацию» Сектора Газа и «Атомное Сердце» Божьей коровки. Но это я уже не в плане критики — просто мне кажется, что эти две песни хорошо легли бы на сюжет.

Так вот, если сама игра русская, это медицинский факт, то со студией дела обстоят не так однозначно. С моральной точки зрения ситуация сложная. Чтобы вынести суждение по поводу «релокации» разработчиков на Кипр, придётся учесть целый клубок противоречивых соображений.

Во-первых, поддерживать сейчас США в их прокси-войне против России — это всё равно что поддерживать Гитлера в октябре 1939. Поддерживать США, будучи русским — это как поддерживать Гитлера, будучи при этом евреем или цыганом. Позиция настолько аморальная, что заслуживает скорее презрения, чем даже осуждения. Пожалуй, хуже может быть только одно — если вы выступаете в 2023 году на стороне США, и если вы при этом вы русский еврей. Чтобы вернуть себе уважение порядочных людей, такому падшему пришлось бы пройти что-то экстраординарное, типа искупительной службы в Вагнере. Но я пишу «пришлось бы», а не «придётся», так как в кругу себе подобных эта публика, конечно, продолжит друг друга рукопожимать.

Во-вторых, айтишники вообще и разработчики игр в частности находятся в особенной ситуации. Если наша творческая интеллигенция последние 100 лет на России паразитировала, то айтишники, напротив, всегда больше давали стране, чем брали от неё. В любую эпоху программист мог устроиться за рубежом значительно лучше, чем в России, при этом их «жертва» отнюдь не была напрасным мазохизмом — отечественные айтишники внесли в развитие нашей экономики неоценимый вклад. Да, я понимаю, эмиграция всегда сопряжена с массой неприятных побочек, при этом конкретно сейчас неудачный выбор страны может сделать эмигранта героем трагедии, отобрав у него смысл жизни и семью. Однако если уж мы надеваем мантию судьи, мы должны помнить, кто за чей счёт живёт. Лакеи-рокеры из числа советских мажоров зашибали в России огромные деньги, а за рубежом выступают чуть ли не за еду, так как там они никому не нужны. С программистами ситуация обратная — за рубежом их зарплата в абсолютных цифрах обычно выше, иногда значительно.

Требовать в этой ситуации, чтобы наши айтишники, которые многое дают России, давали ещё больше, было бы несправедливо. Со стороны государства это стало бы нарушением негласного договора, то есть огромной ошибкой. Ну, серьёзно, мы после 1917 из-за свирепости большевиков потеряли три четверти русских учёных, из-за чего наша наука была отброшена далеко назад. Времени прошло достаточно, чтобы трезво изучить тот печальный опыт и усвоить горький урок.

Третье. Наше государство и так-то айтишников в попу не целует. Может, это и к лучшему: так как богему как раз целует и обвешивает медалями, а богема при первой возможности платит за это предательством, причём предательством ярким, карикатурным, вот хоть в натужные детские книжки про пионеров вставляй. Но к лучшему это или нет, российское государство к айтишникам относится безо всякого пиетета. Государство особо не мешает айтишникам работать, и на этом… всё (если не брать в расчёт айти-корпорации, которые сами почти являются частью государства). Поэтому айтишников, решивших переместиться на Кипр, пока всё не уляжется, я не осуждаю — при условии, разумеется, что они не пытаются стать за рубежом «хорошими русскими». Что я думаю про «хороших русских», вы знаете.

Четвёртое. Наше государство поддерживает бизнес в довольно специфической манере — как правило, вы можете рассчитывать на адресную помощь только в двух случаях:

а) у вас есть надёжные подвязки в верхах;

б) вы достаточно крупны, чтобы взаимодействовать с государством напрямую.

Мелкий и средний бизнес для государства не виден и не слышен — с нами государство работает «по площадям», пытаясь, например, навесить на бюрократию человеческое лицо. Кое-что получается, рейтинг «Делаем бизнес» справедливо отражает значительный прогресс, однако всё же государство смотрит на бизнес с высоты птичьего полёта, руководствуясь правилом «лес рубят — щепки летят». Жалобные крики отдельной отрасли или, тем более, отдельной компании государству практически не слышны. Крики радостные — «смотрите, как мы классно сделали» — не слышны тем более.

Разработка игры типа Атомного Сердца — это примерно два миллиарда рублей. Два миллиарда рублей за несколько лет — это грань между малым и средним бизнесом. Следовательно, студия Мундфиш является для государства невидимкой.

Да, Атомное Сердце — событие огромное, впервые за очень долгое время русская студия выпустила игру высшего уровня. Не мобильную деньговыжималку — тут-то мы и раньше были сильны — а 20 часов удовольствия для настоящих игроков. Новость важнейшая. Но… на сайте Министерства культуры вы не найдёте про эту игру ничего. Вообще ничего.

Вот если бы в руководстве Мундфиш был какой-нибудь шизопатриот из телевизора со званием заслуженного артиста или предатель Родины с призом фестиваля Греческой любви, наше государство студию бы заметило, порадовало бы медалями и деньгами. А так, извините, не тот жанр, не тот размер.

Я сейчас не жалуюсь — я вообще к студии не имею никакого отношения и ни с кем там не знаком. Я просто объясняю, как всё устроено. Студия Мундфиш для государства является невидимкой. Разработчикам не дадут денег, их не пригласят в гости к профильным министрам, им не дадут медаль за заслуги перед страной, их не будут показывать по телевизору и, вообще, их на уровне политиков и чиновников почти наверняка проигнорируют. Буду рад ошибиться, но на месте Мундфиша я бы взял мой сценарий за базовый: российское государство или не заметит их вовсе, или заметит на уровне «одобрительно похлопали по плечу».

Следовательно, если студия хочет существовать, она должна ориентироваться на западные площадки, которые окормляют играми весь мир. Продаж в одной только России будет категорически недостаточно, чтобы окупить разработку игры, а продажи на площадках в третьих странах, — в том же Китае, например, — на ситуацию тем более не повлияют. Кстати, на ВК.Плей (ВКонтакте) сейчас 750 игр, по большей части старых, маленьких или никому не известных. В Стиме — около 60 тысяч. Разница по аудитории и по её покупательской способности соответствующая. Опять-таки, я не жалуюсь, я просто указываю на одну из главных причин, побудивших студию переехать на Кипр. Если бы из-за российской прописки договориться с американским Стимом не удалось, пришлось бы договариваться с американским Эпиком на значительно менее выгодных условиях. Если бы и Эпик отказал, это означало бы провал игры и, вероятно, разорение Мундфиша.

Теоретически можно было бы изменить ситуацию, если бы наш народ воодушевился и купил в России несколько миллионов копий Атомного Сердца по 2500 рублей за копию. Однако продажи в России на пару порядков ниже. Кстати, в том числе и благодаря недалёким блогерам, которые вместо того, чтобы всячески поддерживать создателей шедевра, пытаются сейчас или выписать их из русских, или оправдать пиратство столь важной для России игры.

Подведу промежуточный итог. Атомное Сердце — игра полностью русская по духу, причём даже западной повесточки там почти нет… ну, если не обращать внимания на внешность Филатовой и на тот голубой экспериментальный полигон. Переезд создателей игры на Кипр я вполне понимаю. Игру я купил за полную стоимость в ВК.Плей и считаю, что выполнил тем самым свой гражданский долг.

Вернёмся теперь к самой игре. По сюжету там 1955, короткий период правления Георгия Маленкова, однако я бы всё же обозначил Атомное Сердце как хрущпанк, с его космическими надеждами и притягательным образом НИИЧАВО. Сделано всё красиво, добротно, с любовью: повторюсь, в такой СССР хочется поехать, причём даже не туристом, а учёным или инженером, гордым гражданином серпасто-молоткастой страны.

Технически Атомное Сердце — современный шутер. Как и в большей части современных шутеров, там надо:

а) отстреливать врагов;

б) смотреть кинематографические вставки;

в) искать и совершенствовать оружие;

г) прокачивать боевые навыки;

д) решать примитивные головоломки.

Вот казалось бы, если я покупаю шутер, я хочу переключиться с головного мозга на спинной, ловить прицелом врагов и бездумно давить на спусковой крючок. Но нет — чуть ли не в каждом шутере надо решать головоломки, причём гораздо чаще, чем в более интеллектуальных жанрах. Таким образом, большая часть шутеров представляет собой эдакий шахбокс, экзотический гибридный вид спорта из реального мира, в котором шахматисты каждые несколько ходов встают из-за доски, чтобы настучать друг другу по репам.

Обычно головоломки в шутерах сводятся к ограниченному количеству старых мини-игр: перескочи с платформы на платформу, найди выход из лабиринта, собери упрощённый аналог кубика Рубика… пожалуй, я не увлёкся бы этими мини-играми в чистом виде даже в часовой очереди к врачу. Однако внутри шутеров короткие головоломки играют роль отличных перебивок, позволяющих разгрузить эмоции и переключить мозг.

Особенно славно в Атомном Сердце получились дверные замки. Замок с зайцем и радиолампами очень эстетически хорош. Кодовый замок с кнопками имеет как раз нужную сложность, чтобы игрок попытался взломать его на удачу, а потом вздохнул и отправился искать код. Замок с электрической печенькой просто приятно сделан, вот хоть в реальную жизнь переноси.

То же самое можно сказать и обо всей игре в целом — вроде бы ничего особенного по задумке, но исполнение — великолепно, вплоть до деталей. И система нырков в полимер оригинально хороша, и даже ачивки в кои-то веки нормально получились. Хотя, конечно, моё «великолепно» отнюдь не значит «идеально», местами халтура или дизайнерские промахи прорываются наружу. К примеру, в игре есть нелепые баги с застреванием в мебели, которые можно было бы поправить одним крепким костылём. Система восстановления патрульных роботов Пчёлами нуждается в явной доработке — она одновременно и забагована, и раздражает. Пробиваясь сквозь госпиталь, я потратил 20 минут на муторную драку с двумя бессмертными газонокосилками, пока не осознал, что двигаюсь в обратном направлении, и что убивать их второй раз мне не нужно.

Ещё в игре плохо сбалансирована система обыска комнат. Шкафчиков, которые можно распотрошить в поисках лута, слишком много, одного-двух на комнату было бы более чем достаточно. Система справки ужасна: в некоторых мини-играх непонятно, чего от игрока хочет разработчик, и какую кнопку ему жать. Ну и ещё по мелочи есть недостатки, которые я сейчас не буду перечислять, так как играть они не мешают, критичных среди них нет. Надеюсь, в следующей серии разработчики справедливые жалобы игроков учтут.

Так вот, продолжая тему смешения жанров. Кроме стандартных для шутеров головоломок, в Атомном Сердце есть и ролевая составляющая, причём довольно развитая. Система прокачки персонажа и оружия очень похожа на то, что мы видели в космической опере Масс Эффект, которую многие считают ролевой игрой. А если мы заглянем глубже в прошлое, в начало девяностых, мы обнаружим, что ролевая составляющая Атомного Сердца с запасом перекрывает древние чистые РПГ типа Хероквест. Игры стали большими. Вам не надо теперь отдельно выбирать гонки, отдельно стрелялки, отдельно квесты или ролевые игры с крафтом — разработчики теперь объединяют основные жанры в одной игре, вот как в Метавселенной Цукерберга, только со знанием дела. Началась эта тенденция не с Атомного Сердца, и даже не с третьей ГТА, но в Атомном Сердце продолжилась, причём хорошо.

Некоторые скажут: вот, в Масс Эффект был открытый мир… Ну так ведь и в Атомном Сердце часть мира тоже открыта: можно двигаться по основной квестовой линии, а можно уйти вбок и грабить разбросанные по карте полигоны, вынося оттуда припасы и чертежи. Да, формально это не совсем тот открытый мир, который мы видели в Масс Эффекте или в Ведьмаке, но по сути — примерно та же степень свободы, что и в большей части попсовых ролевых игр. Кстати, коллеги, раз уж мы вспомнили про Масс Эффект. Андромеда действительно так плоха, как её ругают, или стоит дать игре шанс? Или лучше дождаться Старфилда, который Беседа обещает выпустить в сентябре, создав тем самым третью свою вселенную после перерыва в 25 лет?

Завершая тему жанров — если у Дума или Дюка Нюкема сюжета фактически не было, то у Атомного Сердца сюжет отличный, он может дать фору главным квестовым линиям «полноценных» РПГ типа Одиссеи Ассасина, которую мы недавно вспоминали. Я уже предвкушаю продолжение в стиле Терминаторов: вероятно, раз в первой части мы играли за человека, во второй части будем играть за робота. При этом товарищ Молотов проговорился, куда именно партия нас пошлёт, а одна из концовок игры намекала, кто станет главным нашим врагом. Насколько я понимаю, Мундфиш планирует продолжение примерно на 2025-2026. Надеюсь, на нашей планете к этому времени ничего не изменится, и нам с вами не придётся наблюдать сюжет Терминатора или Фоллаута в реальной жизни, на улицах наших городов.

Впрочем, пока что об этом следует волноваться скорее американцам, они уже наполовину там. К примеру, неделю назад на заводе в Бристоле как раз вытек полимер, и теперь народ штурмует супермаркеты, чтобы успеть затариться водой в бутылках (ссылка). В России всё хорошо — в кои-то веки нашим главным врагом являемся не мы сами, а кто-то извне.