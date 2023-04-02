Российский игрок “Тампа-Бэй Лайтнинг” получил травму в матче НХЛ

Михаил Сергачев, российский хоккеист “Тампа-Бэй Лайтнинг”, получил травму во время матча регулярного чемпионата НХЛ против “Нью-Йорк Айлендерс”. Об инциденте рассказал журналист Крис Кренн в Твиттере.

В третьем периоде игры защитник получил травму. Защитник остался лежать на земле, прихрамывая. Кренн отмечает, что спортсмен не мог опираться на правую ногу. Ситуация не обсуждалась в команде. “Тампа” разгромила “Айлендерс” со счетом 5:0. Сергачев успел забить и отдать голевую передачу, прежде чем получил травму. Эта победа обеспечила команде место в плей-офф, который начнется 18 апреля.

В этом сезоне Сергачев забил девять голов и 50 раз ассистировал в 75 матчах НХЛ. С 2017 года российский игрок выступает в составе сборной России.