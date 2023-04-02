Мнение: О полном ауте в этом вашем Киеве… Опять р-р-революция? Или ещё хуже?

Нехорошо так говорить, но — если честно — даже я в шоке. Представляю, каково было киевлянам! Хотя… Нет, совершенно не представляю.

Обескураживающие фото (и даже видео) под катом, чтобы кого-нибудь «особо нежного» не травмировать ненароком. Не то — не дай, Бог…

Но сначала, чтобы чуть-чуть разрядить ситуацию — каверзный вопрос для знатоков истории бывшего #СССР.

Знаете ли вы самый «интернациональный» и одновременно политический анекдот тех времён? Нет, не про «русского, немца и поляка», кои в то время были целым сериалом.

ОК, вот он:

— Какой самый страшный сон Генсека ЦК КПСС?

— Поляки, чехи и словаки на Красной площади китайскими палочками едят мацу!

Вот к чему это всё

Если кто не силён в географии, на фото — угол Мариинского дворца в Киеве. Перед ним — танцующе-поющий индус, чьи движения порой напоминают известный еврейский танец. А в довершение всего — на куполе здания Верховной Рады развивается… британский флаг.

Это не фотошоп, не монтаж — вот и видео впридачу.

(примерно 1:18 — 1:20)

Ну и как называется всё это безобразие?

Это эпизод из индийского блокбастера «RRR: Рядом ревёт революция» — и он называется «Naatu Naatu». Впервые в истории Болливуда этот сюжет выиграл и «Золотой глобус» и «Оскар» за лучшую песню.

Но кое-что в этом «полном ауте» действительно выглядит каминг-аутом, не так ли?

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