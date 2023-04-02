Мнение: О полном ауте в этом вашем Киеве… Опять р-р-революция? Или ещё хуже?
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Нехорошо так говорить, но — если честно — даже я в шоке. Представляю, каково было киевлянам! Хотя… Нет, совершенно не представляю.
Обескураживающие фото (и даже видео) под катом, чтобы кого-нибудь «особо нежного» не травмировать ненароком. Не то — не дай, Бог…
Но сначала, чтобы чуть-чуть разрядить ситуацию — каверзный вопрос для знатоков истории бывшего #СССР.
Знаете ли вы самый «интернациональный» и одновременно политический анекдот тех времён? Нет, не про «русского, немца и поляка», кои в то время были целым сериалом.
ОК, вот он:
— Какой самый страшный сон Генсека ЦК КПСС?
— Поляки, чехи и словаки на Красной площади китайскими палочками едят мацу!
Вот к чему это всё
Если кто не силён в географии, на фото — угол Мариинского дворца в Киеве. Перед ним — танцующе-поющий индус, чьи движения порой напоминают известный еврейский танец. А в довершение всего — на куполе здания Верховной Рады развивается… британский флаг.
Это не фотошоп, не монтаж — вот и видео впридачу.
(примерно 1:18 — 1:20)
Ну и как называется всё это безобразие?
Это эпизод из индийского блокбастера «RRR: Рядом ревёт революция» — и он называется «Naatu Naatu». Впервые в истории Болливуда этот сюжет выиграл и «Золотой глобус» и «Оскар» за лучшую песню.
Но кое-что в этом «полном ауте» действительно выглядит каминг-аутом, не так ли?
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Источник: Альманах непредвзятого аналитика
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