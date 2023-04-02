Минпромторг предложил национализировать ядро Linux и продавать иностранцам лицензии на его использование

Замглавы IT-департамента министерства промышленности и торговли Николай Великжанинов предложил национализировать ядро Linux и пополнять бюджет России за счёт продажи лицензий на его использование, распространение или модификацию.

По его словам, американцы допустили «глупейшую ошибку» и не закрыли исходные коды этого продукта. Чиновник рассказал, что основная часть операционной системы «фактически лежит бесхозной и ждёт, пока её подберут».

– В США недавно появилась новая модная тема – так называемый опен-сорс, то есть открытые исходные коды. Такой вот коммунизм у них, всякий подходи да бери, – считает Великжанинов. – То есть, права на ядро Linux не принадлежат ни одной компании. И тут они допустили глупейшую ошибку – мы спокойно можем этот продукт национализировать, объявить своей собственностью, раз он ничейный. И зарабатывать на этом миллиарды ежедневно, потому что Linux используется везде. Даже Google будет нам платить, чтобы продавать свою ОС Android.

Комментируя моральный аспект такого поступка, замглавы IT-отдела привёл жизненный пример, чтобы объяснить свою позицию:

– Если вы сидите, скажем, в кафе, зазевались, отошли на минуту и оставили на столе телефон, а его кто-то взял себе, кого вы будете винить? Правильно, только себя. Потому что вас даже в полиции слушать не станут. Нельзя, как в народе говорят, щёлкать клювом. Это в полной мере касается и американцев, которые сознательно, я подчёркиваю, не защитили свои права на этот программный продукт, не зарегистрировали его, как коммерческую собственность, и не спрятали за семью печатями. Пусть знают теперь.

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