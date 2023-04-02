 

Минпромторг предложил национализировать ядро Linux и продавать иностранцам лицензии на его использование

02.04.2023, 10:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Замглавы IT-департамента министерства промышленности и торговли Николай Великжанинов предложил национализировать ядро Linux и пополнять бюджет России за счёт продажи лицензий на его использование, распространение или модификацию.

По его словам, американцы допустили «глупейшую ошибку» и не закрыли исходные коды этого продукта. Чиновник рассказал, что основная часть операционной системы «фактически лежит бесхозной и ждёт, пока её подберут».

– В США недавно появилась новая модная тема – так называемый опен-сорс, то есть открытые исходные коды. Такой вот коммунизм у них, всякий подходи да бери, – считает Великжанинов. – То есть, права на ядро Linux не принадлежат ни одной компании. И тут они допустили глупейшую ошибку – мы спокойно можем этот продукт национализировать, объявить своей собственностью, раз он ничейный. И зарабатывать на этом миллиарды ежедневно, потому что Linux используется везде. Даже Google будет нам платить, чтобы продавать свою ОС Android.

Комментируя моральный аспект такого поступка, замглавы IT-отдела привёл жизненный пример, чтобы объяснить свою позицию:

– Если вы сидите, скажем, в кафе, зазевались, отошли на минуту и оставили на столе телефон, а его кто-то взял себе, кого вы будете винить? Правильно, только себя. Потому что вас даже в полиции слушать не станут. Нельзя, как в народе говорят, щёлкать клювом. Это в полной мере касается и американцев, которые сознательно, я подчёркиваю, не защитили свои права на этот программный продукт, не зарегистрировали его, как коммерческую собственность, и не спрятали за семью печатями. Пусть знают теперь.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.08.22 / Джинсы с двойной талией – главный тренд осени 2022: тенденции и самые актуальные модели сезона

21.07.20 / Скандалы: «РЖД» отметили…ECOпремией

17.02.23 / Tesla отзывает 360 000 электромобилей Tesla из-за “риска аварии”

19.11.21 / Пресс-служба президента предсказала серьёзные проблемы со здоровьем профессора Соловья

05.02.21 / Скандалы: «Темная лошадка» Приморья

12.02.22 / Похудевшая на 16 кг Максакова похвасталась фигурой у бассейна

02.09.20 / Скандалы: Следователя вписали в «дружный коллектив» сутенеров

11.12.21 / Мнение: США устроила смешной бойкот Олимпиаде в Пекине

05.12.21 / Волосы растут быстрее и становятся гуще: как работает морковное масло в уходе за волосами

24.11.21 / В Госдуме предложили запретить анекдоты о чукчах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика