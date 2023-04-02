 

Потеряла дочь и не пришла на похороны мужа: что случилось со звездой “Кармелиты” Жемчужной

02.04.2023, 10:23, Новости дня
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Екатерина Жемчужная – одна из главных артисток цыганского театра “Ромэн” и звезда многих фильмов. Она полюбилась зрителям яркими ролями в сериалах “Вечный зов” и “Кармелита” и построила головокружительную карьеру. Однако главной ролью для актрисы всегда оставалась роль любящей матери и жены.

Личную жизнь Екатерины Жемчужной с полной уверенностью можно назвать счастливой. Своего будущего мужа, актера Георгия Жемчужного, она встретила в 17 лет. Они познакомились в театре “Ромэн” и влюбились друг в друга буквально с первого взгляда. Многие знакомые предостерегали актрису от отношений с ветреным юношей. Однако рядом с ней Жемчужный проявил себя как порядочный и верный мужчина.

Что бы ни говорили злые языки, союз оказался на редкость крепким и счастливым. Георгий и Екатерина всего добивались вместе, никогда не давали друг другу поводов для ревности и не задумывались о разводе. Тем не менее совместная жизнь супругов не обошлась без тяжелых моментов.

До рождения единственной наследницы в семье случилось страшное горе. Артистка забеременела, но потеряла нерожденную дочь во время гастролей. Звезда очень тяжело переживала смерть ребенка и винила себя в том, что будучи в положении продолжала активно работать. К счастью, супругам удалось преодолеть трудный период. Спустя год у них родилась дочка Ляля. Наследница пошла по стопам звездных родителей и подарила им двоих внуков.

Жемчужная прожила с любимым мужем в гармонии больше 60 лет. По словам артистки, именно он всегда был для нее самым родным и близким человеком. А в 2021 году супругов разлучила смерть. В начале лета Георгий Николаевич ушел из жизни в больнице. Кончина мужа стала для Екатерины Андреевны большим ударом. Она буквально не могла стоять на ногах от горя и не нашла в себе силы прийти на похороны.


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