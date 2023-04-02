 

“Не мой вайб”: певец Ramil’ сорвал съемки клипа за несколько миллионов

02.04.2023, 10:23, Новости дня
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Певец Ramil’ совершил головокружительную карьеру. Буквально за пару лет он из простого нижегородского юноши превратился в звезду, по которому девушки сходят с ума, а парни завидуют.

Гонорары исполнителя достигли таких высот, что он уже успел купить дом своим родителям, а затем приобрел себе квартиру в самом центре Москвы. Дорогостоящая покупка многим встала как кость поперек горла, в результате чего продюсеру Ramil’ Ханза даже пришлось вступиться за своего подопечного. Дни.ру ранее приводили слова продюсера.

Теперь же, поняв, что он обрел в музыкальной индустрии некий вес, Рамиль Алимов (настоящее имя певца Ramil’. – Прим. ред.) стал более внимательно относиться к своим ощущениям во время работы.Например только что редакции Дни.ру стало известно, что исполнитель отказался от двухдневных съемок клипа, который обошелся ему в несколько миллионов. Произошло это из-за вайба: так на молодежном слэнге называют атмосферу и энергетику.

“Отсняли сцены, я посмотрел, не понравилось. Да и вообще, честно говоря, и люди не мои. Не мой вайб был. Ушел просто, и все”, – признался Ramil’ глядя в камеру.


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