 

Вот и все: Риз Уизерспун официально подала на развод с Джимом Тотом

02.04.2023, 10:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

От слов 47-летняя Риз Уизерспун быстро перешла к делу — накануне она подала документы на развод, обозначив в качестве причины расставания стандартные “непримиримые разногласия”. Заявление звезды “Блондинки в законе” было принято в суде Нэшвилла, штат Теннеси, а его подробности стали известны порталу TMZ.

Из документов следует, что бракоразводный процесс Уизерспун и Тота не затянется. Хотя бы потому, что у пары был брачный договор, подписанный еще в марте 2011 года. Актриса подчеркнула, что все пункты этого соглашения действительны до сих пор и “обеспечивают адекватные и достаточные условия для их активов и долгов”. Заминка в получении статуса “свободна” могла бы возникнуть из-за общего сына пары, которому сейчас 10 лет. Но и тут у Риз оказалось все продумано. Оказывается, у Ризерспун и ее пока еще мужа Тота был прописан план по воспитанию Теннеси. Его в случае необходимости актриса так же пообещала представить суду.

Напомним, о решении разойтись с мужем Риз Уизерспун объявила за два дня до годовщины их свадьбы. По словам инсайдеров, супруги из-за плотного рабочего графика Риз почти не почти не общались, а последние несколько месяцев и вовсе жили порознь. Теперь им предстоит встретиться не только в суде, но и на специальных курсах для разведенных родителей, которые они обязаны будут пройти в ближайшие 60 дней, а после предоставить суду справку об их окончании.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.12.21 / Государственную границу защитят от иностранного интернета

07.12.21 / Эпоха отстоя

28.01.22 / Мнение: Ура, мы ломим. Гнутся шведы…

11.08.22 / В Москве появится 27 станций метро до конца 2024 года

09.02.22 / Строительство четырех ледовых арен в Москве завершат до конца 2023 года

15.11.22 / Эмма Томпсон призналась, что “была слепа” к изменам Кеннета Браны – в том числе с Хеленой Бонем Картер

11.07.22 / Начес в стиле 60-х – тренд 2022: как сделать модную прическу

18.02.23 / Секрет природной красоты: польза органической хлореллы для кожи

28.05.21 / «Открытая ненависть к евреям»

07.10.22 / “Беспредела не потерплю”: продувший Фомин высказался о стычке с Милохиным

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика