Вот и все: Риз Уизерспун официально подала на развод с Джимом Тотом

От слов 47-летняя Риз Уизерспун быстро перешла к делу — накануне она подала документы на развод, обозначив в качестве причины расставания стандартные “непримиримые разногласия”. Заявление звезды “Блондинки в законе” было принято в суде Нэшвилла, штат Теннеси, а его подробности стали известны порталу TMZ.

Из документов следует, что бракоразводный процесс Уизерспун и Тота не затянется. Хотя бы потому, что у пары был брачный договор, подписанный еще в марте 2011 года. Актриса подчеркнула, что все пункты этого соглашения действительны до сих пор и “обеспечивают адекватные и достаточные условия для их активов и долгов”. Заминка в получении статуса “свободна” могла бы возникнуть из-за общего сына пары, которому сейчас 10 лет. Но и тут у Риз оказалось все продумано. Оказывается, у Ризерспун и ее пока еще мужа Тота был прописан план по воспитанию Теннеси. Его в случае необходимости актриса так же пообещала представить суду.

Напомним, о решении разойтись с мужем Риз Уизерспун объявила за два дня до годовщины их свадьбы. По словам инсайдеров, супруги из-за плотного рабочего графика Риз почти не почти не общались, а последние несколько месяцев и вовсе жили порознь. Теперь им предстоит встретиться не только в суде, но и на специальных курсах для разведенных родителей, которые они обязаны будут пройти в ближайшие 60 дней, а после предоставить суду справку об их окончании.