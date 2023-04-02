Горы и миллион улыбок: 7 причин влюбиться в Турцию

Многие из тех, кто никогда не были в Турции, представляют себе эту

страну как бесконечные прямоугольники отелей с пальмами и лежаками у бассейна,

в котором постоянно кричат дети. Однако, это совсем не так.

Если вы отправитесь в эту страну как голодный до впечатлений турист,

то вы найдете невероятное количество красивых мест. Климат и люди этой страны

дополнят собирающуюся картинку и не оставят вам выбора не проникнуться ею.

Итак, пять причин влюбиться в Турцию.

Природа, от которой лишаешься дара речи

Не важно, находитесь ли вы на пляже, стоите на вершине горы, либо же

просто едете на автобусе вдоль моря… В Турции куда ни глянь – виды такие, что

дух захватывает. И самое главное, что все эти живописные места либо соседствуют

друг с другом, либо находятся на небольшом удалении друг от друга. Доедешь до

соседнего городка – почувствуешь себя в Греции, поедешь в другую сторону – перенесешься

в Италию, посетишь новый пляж – почувствуешь настроение Кубы.

А дополняется все это тем, что на каждом шагу ты сталкиваешься с

животными, которых ранее видел лишь по телевизору. Так закат на пляже обернется

встречей с огромной морской черепахой, поход в магазин – встречей черепах

сухопутных, лисиц или семейства кабанов. Над окном ваших апартаментов, скорее

всего, будут жить горлицы, а как только вы будете выходить из дома, к вашим

ногам будут мчаться десятки котят, которые мечтают о том, чтобы вы их

погладили.

Миллион улыбок

Насколько бы каменное лицо вы не приобрели за жизнь в северных

широтах, оказавшись на территории Турции вы сдадитесь через несколько дней и

будете одаривать улыбкой каждого встреченного человека. Здесь ощущаешь, что

тебе рады везде: кассиры в магазинах желают тебе доброго вечера и благодарят

тебя за покупку, а идущие перед тобой по узкой тропинке люди извиняются и

пропускают тебя в том случае, если ты торопишься. Даже сборщики мусора на улице

или бригада укладчиков асфальта настолько транслируют свое внутреннее счастье,

что громко поют на всю улицу.

Отзывчивость

Турция – страна, в которой как нигде важно искусство вести “маленькие разговоры”. Перекинешься парой слов с официантом и вот тебя уже угощают

чаем и пахлавой за счет заведения. Пожелаешь в пункте аренды автомобиля доброго

дня и легкой работы, а тебе сделают солидную скидку. Поедешь посмотреть

квартиру из объявления, а тебя там усадят за стол, накормят, а потом предложат

переночевать. И здесь так везде, даже в аптеках: нальют чаю, пока курьер на

мопеде везет твои таблетки со склада.

В Турции любую проблему можно решить при помощи добросердечного

отношения к своему собеседнику. Здесь местные жители помогут не просто решить

задачу, но и продемонстрируют то, насколько они рады были тебе помочь.

Красивые люди

На какой бы должности не работал турок или турчанка, они выглядят невероятно

ухоженно и одеты с иголочки. Мужчины всегда со свежей стрижкой, с ухоженной

бородой или выбритым лицом, чистой обувью и легким запахом парфюма. Девушки же,

вне зависимости от температуры на улице, одеты в наряды, подчеркивающие их

красивые фигуры и всегда при макияже.

Немаловажно еще и то, насколько жители этой южной страны следят за

своей гигиеной. Даже в палящий летний зной в общественном транспорте будет

сложно встретить местного жителя, от которого бы неприятно пахло.

Ощущение безопасности

В Турции перестаешь пугаться стука в дверь, ведь знаешь, что это

пришла соседка, которая хочет угостить тебя чем-то вкусным. Ровно также и на

улицах: в любом темном переулке ты будешь чувствовать себя расслабленно и

комфортно, ведь ни один человек не захочет тебя обидеть.

Но это ощущение безопасности, увы, распространяется лишь на курортные

города, где много туристов, полиции и совершенно нет беженцев.

Тем не менее, с наступлением заката турецкие мужчины, если навстречу

им идет девушка, перейдут на другую сторону дороги, чтобы не вызывать у нее ни

единой негативной мысли.

Что же до страшных сказок про турков, кричащих вслед славянских

девушек какие-нибудь неприличные вещи – это явно плод чей-то фантазии.

Ведь даже в общественном транспорте турки предпочтут

ехать стоя, чем сесть рядом с одинокой девушкой.

Доступность фруктов и овощей

У тех, кто мандарины и ананасы раньше видел лишь по крупным

праздникам, после приезда в Турцию глаза разбегаются в разные стороны. Даже

если пойти в дорогой супермаркет, то в пересчете с лир на рубли за огромный

пакет фруктов или овощей придется отдать значительно меньше, чем в Москве.

А если пойти на местный рынок, который по выходным разворачивается на

небольших площадях, то уйти оттуда получится лишь согнувшись в три погибели.

Те, кто признался в любви этим рынкам, смирились и купили себе тележку на

колесиках.

Медицина

Со всей Европы в Турцию едут за доступной стоматологией, пластической

хирургией и, особенно, за пересадкой волос. Медицинский туризм в эту страну

настолько распространен, что в крупных городах люди перестали обращать внимание

на тех, кто ходит с гипсом на носу или повязками на голове.

И нельзя не отметить высокий уровень квалификации местных

специалистов. Для справки, брекеты обойдутся в два раза дешевле, чем в столице

России. А лечение кариеса и установка пломбы будут в Турции три раза дешевле. Даже

если пойти в самую дорогую стоматологическую клинику города.