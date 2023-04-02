Горы и миллион улыбок: 7 причин влюбиться в Турцию
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Многие из тех, кто никогда не были в Турции, представляют себе эту
страну как бесконечные прямоугольники отелей с пальмами и лежаками у бассейна,
в котором постоянно кричат дети. Однако, это совсем не так.
Если вы отправитесь в эту страну как голодный до впечатлений турист,
то вы найдете невероятное количество красивых мест. Климат и люди этой страны
дополнят собирающуюся картинку и не оставят вам выбора не проникнуться ею.
Итак, пять причин влюбиться в Турцию.
Природа, от которой лишаешься дара речи
Не важно, находитесь ли вы на пляже, стоите на вершине горы, либо же
просто едете на автобусе вдоль моря… В Турции куда ни глянь – виды такие, что
дух захватывает. И самое главное, что все эти живописные места либо соседствуют
друг с другом, либо находятся на небольшом удалении друг от друга. Доедешь до
соседнего городка – почувствуешь себя в Греции, поедешь в другую сторону – перенесешься
в Италию, посетишь новый пляж – почувствуешь настроение Кубы.
А дополняется все это тем, что на каждом шагу ты сталкиваешься с
животными, которых ранее видел лишь по телевизору. Так закат на пляже обернется
встречей с огромной морской черепахой, поход в магазин – встречей черепах
сухопутных, лисиц или семейства кабанов. Над окном ваших апартаментов, скорее
всего, будут жить горлицы, а как только вы будете выходить из дома, к вашим
ногам будут мчаться десятки котят, которые мечтают о том, чтобы вы их
погладили.
Миллион улыбок
Насколько бы каменное лицо вы не приобрели за жизнь в северных
широтах, оказавшись на территории Турции вы сдадитесь через несколько дней и
будете одаривать улыбкой каждого встреченного человека. Здесь ощущаешь, что
тебе рады везде: кассиры в магазинах желают тебе доброго вечера и благодарят
тебя за покупку, а идущие перед тобой по узкой тропинке люди извиняются и
пропускают тебя в том случае, если ты торопишься. Даже сборщики мусора на улице
или бригада укладчиков асфальта настолько транслируют свое внутреннее счастье,
что громко поют на всю улицу.
Отзывчивость
Турция – страна, в которой как нигде важно искусство вести “маленькие разговоры”. Перекинешься парой слов с официантом и вот тебя уже угощают
чаем и пахлавой за счет заведения. Пожелаешь в пункте аренды автомобиля доброго
дня и легкой работы, а тебе сделают солидную скидку. Поедешь посмотреть
квартиру из объявления, а тебя там усадят за стол, накормят, а потом предложат
переночевать. И здесь так везде, даже в аптеках: нальют чаю, пока курьер на
мопеде везет твои таблетки со склада.
В Турции любую проблему можно решить при помощи добросердечного
отношения к своему собеседнику. Здесь местные жители помогут не просто решить
задачу, но и продемонстрируют то, насколько они рады были тебе помочь.
Красивые люди
На какой бы должности не работал турок или турчанка, они выглядят невероятно
ухоженно и одеты с иголочки. Мужчины всегда со свежей стрижкой, с ухоженной
бородой или выбритым лицом, чистой обувью и легким запахом парфюма. Девушки же,
вне зависимости от температуры на улице, одеты в наряды, подчеркивающие их
красивые фигуры и всегда при макияже.
Немаловажно еще и то, насколько жители этой южной страны следят за
своей гигиеной. Даже в палящий летний зной в общественном транспорте будет
сложно встретить местного жителя, от которого бы неприятно пахло.
Ощущение безопасности
В Турции перестаешь пугаться стука в дверь, ведь знаешь, что это
пришла соседка, которая хочет угостить тебя чем-то вкусным. Ровно также и на
улицах: в любом темном переулке ты будешь чувствовать себя расслабленно и
комфортно, ведь ни один человек не захочет тебя обидеть.
Но это ощущение безопасности, увы, распространяется лишь на курортные
города, где много туристов, полиции и совершенно нет беженцев.
Тем не менее, с наступлением заката турецкие мужчины, если навстречу
им идет девушка, перейдут на другую сторону дороги, чтобы не вызывать у нее ни
единой негативной мысли.
Что же до страшных сказок про турков, кричащих вслед славянских
девушек какие-нибудь неприличные вещи – это явно плод чей-то фантазии.
Ведь даже в общественном транспорте турки предпочтут
ехать стоя, чем сесть рядом с одинокой девушкой.
Доступность фруктов и овощей
У тех, кто мандарины и ананасы раньше видел лишь по крупным
праздникам, после приезда в Турцию глаза разбегаются в разные стороны. Даже
если пойти в дорогой супермаркет, то в пересчете с лир на рубли за огромный
пакет фруктов или овощей придется отдать значительно меньше, чем в Москве.
А если пойти на местный рынок, который по выходным разворачивается на
небольших площадях, то уйти оттуда получится лишь согнувшись в три погибели.
Те, кто признался в любви этим рынкам, смирились и купили себе тележку на
колесиках.
Медицина
Со всей Европы в Турцию едут за доступной стоматологией, пластической
хирургией и, особенно, за пересадкой волос. Медицинский туризм в эту страну
настолько распространен, что в крупных городах люди перестали обращать внимание
на тех, кто ходит с гипсом на носу или повязками на голове.
И нельзя не отметить высокий уровень квалификации местных
специалистов. Для справки, брекеты обойдутся в два раза дешевле, чем в столице
России. А лечение кариеса и установка пломбы будут в Турции три раза дешевле. Даже
если пойти в самую дорогую стоматологическую клинику города.
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