В Германии провели инспекцию бункерных помещений

Группа экспертов провела осмотр остающихся на территории Германии бункеров, пишет N-TV. Издание напоминает, что в 2007 году правительство ФРГ приняло решение о ликвидации всех бункеров, однако после начала украинского кризиса этот процесс был приостановлен.



AP

В конце марта группа экспертов провела осмотр оставшихся в Германии бункеров и прочих защитных помещений, пишет N-TV. По словам официального представителя немецкого ведомства по задачам в области недвижимости, пока ещё не решено, какие из бункеров можно будет снова эксплуатировать. В ведомстве намерены к маю предоставить полноценный отчёт о возможном возобновлении работы ряда бункеров.

Издание напоминает, что в минувшем феврале глава МВД ФРГ Нэнси Фэзер заявляла о том, что Германия не будет развивать сеть бункеров на миллионы человек. По мнению Фэзер, разумнее потратить средства на эффективные средства предупреждения, оборудование для генерации электричества и сооружения для хранения питьевой воды. Кроме того, Фэзер выступила за создание мобильных пунктов проживания, способных принять большое количество людей в случае чрезвычайной ситуации.

В 2007 году в Германии было принято решение о ликвидации защитных помещений, пишет N-TV. После начала украинского кризиса этот процесс был приостановлен. Издание сообщает, что тема бункеров и защитных помещений будет обсуждаться на предстоящей в июне конференции региональных министров внутренних дел. По мнению депутата от партии ХДС Андреа Линдхольц, вопрос с защитой населения в Германии сейчас имеет огромное количество пробелов. Линдхольц заявила, что сейчас нужно точно понять, сколько бункеров и прочих защитных сооружений есть в Германии, какую часть из них можно отреставрировать, а какие объекты нужно отстроить заново.