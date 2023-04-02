 

«Умнички, всем пример» – Ирина Яровая назвала восхитительным американский закон о 20 годах тюрьмы за VPN

02.04.2023, 8:33, Разное
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Депутат Государственной думы Ирина Яровая не смогла сдержать эмоций, когда комментировала новый американский законопроект, предусматривающий сроки до 20 лет за использование VPN и запрет на иностранные соцсети, такие как TikTok.

По её словам, хотя у России с США и имеется «извечный антагонизм», в этом случае официальный Вашингтон подал всем другим странам хороший пример.

Парламентарий отметила, что заниматься регулированием интернета – сложное дело, поскольку легко столкнуться с «неадекватной общественной реакцией». Но американцы сделали подарок и себе, и всем, кто «борется с этой заразой (интернетом)».

– Рискую быть раскритикована коллегами, но не могу не заметить, что и в Америке есть проблески здравого смысла. В этом вопросе они вообще умнички, всем пример. Инициатвиа восхитительная, – сказала она. – Польза тут для всех, по проторенной дорожке легче идти. Особенно это касается всех, кто достаёт аргументы про свободу, права человека и всё прочее из методички. Пусть американцев поучат теперь.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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