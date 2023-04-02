Цвета самых полезных ягод для эндокринной системы и рецепт фиолетового салата без глютена

Антиоксиданты представляют собой важнейшие вещества, способствующие поддержанию иммунитета, а также препятствуют развитию онкологических заболевание. Больше всего их содержат ягоды, фрукты, а также пряности. Чтобы сохранить здоровье, рекомендуется включать данные продукты питания в свой ежедневный рацион. При желании фрукты можно грамотно скомбинировать, получая еще больше пользы и невероятных вкусовых ощущений.

Самый ценный источник антиоксидантов

Наиболее высокая концентрация таких веществ наблюдается в ягодах фиолетового и синего цветов. К ним относятся:

черника; ежевика; смородина; черноплодная ребина; красный виноград.

Ежедневное употребление таких ягод в умеренных количествах позволит укрепить иммунитет и сохранить здоровье на долгие годы. Помимо них высоким уровнем содержания антиоксидантов могут похвастаться многие фрукты, а также пряности. Грамотная комбинация продуктов позволит добиться еще большего результата.

Рациональный подбор фруктов

Многие считают, что бесконтрольное потребление подобных продуктов принесет только пользу для организма. Действительно, фрукты являются ценным источником не только антиоксидантов, но также витаминов, микроэлементов и клетчатки. Вместе с тем в них содержится немало углеводов, способных повысить уровень глюкозы в крови.

Особенно опасно бесконтрольное употребление фруктов для людей с сахарным диабетом. Для того, чтобы его уровень не зашкаливал, рекомендуется отдавать предпочтение определенным их видам. Кроме этого фрукты необходимо употреблять в свежем виде.

Соки и разного рода смузи не обладают таким же полезным действием. К примеру, антиоксиданты и ряд витаминов просто разрушаются под действием солнечного света и воздуха. Кроме этого в таком виде фрукты обладают повышенным содержанием углеводов и не рекомендуются в больших количествах даже здоровым людям.

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Хорошим вариантом даже для человека с сахарным диабетом станет персик. 1 плод содержит в среднем всего 14 г углеводов. Он отлично сочетается с некоторыми другими видами фруктов, подходящих для питания лиц с нарушением обмена глюкозы. Речь идет о яблоках, абрикосах, грушах, киви и апельсинах. Такие фрукты могут выступать как в качестве самостоятельного блюда, так и комбинироваться с прочими продуктами.

Рецепт фиолетового салата

Для приготовления такого блюда потребуются по 2 стакана черного винограда, ежевики или смородины, и слив, нарезанных кубиками. По желанию можно добавить 2 столовые ложки, нарезанного базилика. Данный компонент вносится не сразу, а непосредственно перед подачей блюда.

В приготовления заправки для такого салата необходимо смешать 1,5 стакана обезжиренного йогурта, по 1 столовой ложке цедры лимона и сока лайма, а также 4 чайные ложки сахара. После приготовления блюдо направляется в холодильник на несколько часов.

Этот фиолетовый фруктовый салата станет идеальным выбором для любого человека, который ценит собственное здоровье и желает сохранить молодость на долгие годы. Он низкокалорийный и позволит получить дневную норму необходимых витаминов.