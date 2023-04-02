Рецепт вкусного и простого салата “Китайский цветок” от Надежды Кадышевой

Рецепт салата от

Надежды Кадышевой прост и не требует больших усилий. Его можно говорить на

ужин, а можно предложить к праздничному столу. Все продукты доступные, а

результат потрясающий.

Ингредиенты

Шампиньоны (или

другие грибы) — 400 граммов.

Яйца (сырые) — 5

штук.

Лук — 1 головка.

Масло — 4 столовые

ложки.

Майонез — несколько

столовых ложек для заправки.

Соль, перец — по

вкусу.

Из кухонной утвари

Надежда Кадышева использует разделочную доску, нож, миску и сковороду.

Способ

приготовления салата “Китайский цветок”

Лук нарезать

полукольцами, отправить в сковороду и обжарить до приятного золотистого цвета.

Шампиньоны или

другие грибы нарезать тонкими пластинками, отправить к луку. Дождаться, пока

сойдет вода и грибы обжарятся. В среднем, Надежда Кадышева жарит грибы 15

минут.

Каждое из пяти

яиц необходимо взбить и обжарить на сковороде в виде тонких омлетиков, почти

как блины. Заранее в яичную смесь добавить специи. Яичный блинчик свернуть в

трубочку, нарезать тонкой соломкой.

В миске соединить

грибы с луком с блинчиками. Заправить майонезом и посолить, если вы, как и

Надежда Кадышева, любите соленое.

Приятного аппетита!