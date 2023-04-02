 

Рецепт вкусного и простого салата “Китайский цветок” от Надежды Кадышевой

02.04.2023, 6:25, Новости дня
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Рецепт салата от
Надежды Кадышевой прост и не требует больших усилий. Его можно говорить на
ужин, а можно предложить к праздничному столу. Все продукты доступные, а
результат потрясающий.

Ингредиенты

Шампиньоны (или
другие грибы) — 400 граммов.

Яйца (сырые) — 5
штук.

Лук — 1 головка.

Масло — 4 столовые
ложки.

Майонез — несколько
столовых ложек для заправки.

Соль, перец — по
вкусу.

Из кухонной утвари
Надежда Кадышева использует разделочную доску, нож, миску и сковороду.

Способ
приготовления салата “Китайский цветок”

Лук нарезать
полукольцами, отправить в сковороду и обжарить до приятного золотистого цвета.

Шампиньоны или
другие грибы нарезать тонкими пластинками, отправить к луку. Дождаться, пока
сойдет вода и грибы обжарятся. В среднем, Надежда Кадышева жарит грибы 15
минут.

Каждое из пяти
яиц необходимо взбить и обжарить на сковороде в виде тонких омлетиков, почти
как блины. Заранее в яичную смесь добавить специи. Яичный блинчик свернуть в
трубочку, нарезать тонкой соломкой.

В миске соединить
грибы с луком с блинчиками. Заправить майонезом и посолить, если вы, как и
Надежда Кадышева, любите соленое.

Приятного аппетита!


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