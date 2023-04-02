От рождения до взрослой жизни: как выглядят бурундуки

Маленькие

бурундуки рождаются совсем крошками. Размер новорожденного малыша не превышает

нескольких сантиметров. Иногда таким животным нужна помощь. Об удивительной истории

спасения бурундуков рассказала подписчица канала The Dodo.

Пищащих животных вскармливали

из маленькой пипетки. К счастью, спасители и малыши быстро нашли общий язык.

Каждый день они понемногу росли: сначала появилась полосатая шкурка, а потом и

уверенность в движениях.

Когда бурундуки

подросли, для них уже был готов домик на улице. А окрепнув окончательно стайка

животных переехала жить в лес. Однако, они продолжают навещать своих спасителей

— настоящая благодарность!