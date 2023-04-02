Мнение: Почему пацифизм вне закона

Вина Галковского

С началом СВО в России у так называемых «правоохранителей» появилась внезапная новая функция – преследовать российских граждан за попытки антивоенной агитации и даже просто за выступления в защиту мира. Под это дело был приспособлен также сочиненный специально к СВО новый «закон», как бы защищающий российскую армию от «фейков» (неизвестно, кстати, как все это «преследование за фейки» соотносится с другим недавно принятым законом РФ, требующим не использовать иностранные слова, если у них есть русский аналог; у слова «фейк» русский, и даже можно сказать, советский аналог безусловно есть – это «заведомо ложные измышления»).

И вот – росграждан стали штрафовать или даже сажать в тюрьму на дикие сроки за любые попытки антивоенных высказываний, даже за набившие оскомину еще при Советах плакаты типа «Миру – мир» и «Мы за мир», которые прежде висели едва ли не на каждом советском учреждении и могли посоперничать по распространенности даже с плакатом «Слава КПСС». В каком-то другом населении такой резкий поворот на 180 градусов мог бы даже вызвать определенное недоумение и даже общественное недовольство – мол, как же так, до этого 40 лет подряд дрессировали день и ночь, приучая выкрикивать «Мы за мир», и вдруг нате – за то же самое стали семилетние сроки рисовать! Так ведь и ум за разум зайдет, начальник!

Но это – в каком-то другом народе, не в российском. Российский всё принимает как должное: вчера бьют за то, что не орешь «мы за мир», сегодня – наоборот, за то, что орешь; нормально, а как иначе. У барина свои причуды. Мы люди маленькие.

Интересна логика нашего, с позволения сказать, «законодателя». Как вообще они умудряются осуждать тех, кто «за мир», за «дискредитацию армии»? Какая тут может быть связь? Так, с кондачка, связь и не найдешь. Только очень умные люди – российские полиционеры и судьи – могут эту связь уловить. А связь, видимо, такая: если некий чел встал с плакатом «За мир» – он, по «мысли» отечественных держиморд, тем самым как бы послал сигнал, что российская армия не предназначена для мира (что логично – армия ведь занимается вовсе не миром, не так ли). И (следим за мыслью законодателя), ЗНАЧИТ, человек с плакатом «за мир» эту армию как бы таким плакатом осуждает. КАК БУДТО росармия занимается чем-то нехорошим!

А ведь говорить про кого-то, что он занимается чем-то нехорошим – это и означает дискредитировать! Бинго! Отсюда и выводим, что выйдя с плакатом «за мир», ты дискредитируешь армию, и, стало быть, можешь быть осужден на срок до 15 лет!

Логика настолько глубокая и феноменальная, что тут только беззвучно открывать и закрывать рот… Продолжение – на моем Бусти! Перейти можно здесь.