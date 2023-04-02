Монохромный бокс-сет и брюки свободного кроя: шесть простых и элегантных нарядов с эффектом роскоши

Чтобы производить впечатление обеспеченой и роскошной женщины, необязательно тратить целое состояние на гардероб. Вполне реально обойтись без дорогостоящих брендовых вещей. Нужно лишь грамотно составить комплекты одежды, с помощью которых можно будет презентовать гламурные луки. Разбираем наиболее удачные варианты.

Одежда верблюжьего цвета

Любой наряд с включением в него одежды верблюжьего цвета получается элегантным, с эффектом роскоши. Например, вы можете сочетать свитер подобного оттенка с длинным пальто. Добавьте к такой одежде белоснежную рубашку на пуговицах, легинсы под кожу и высокие сапоги — и у вас получится невероятно красивый комплект. Дополните образ аксессуарами в виде стильной сумочки и головного убора.

Кожаные вещи

В таких вещах любая девушка смотрится дорого и роскошно, с ноткой гламура. Поэтому обязательно пополните свой гардероб одеждой из натуральной кожи либо качественного заменителя. Стильно и элегантно смотрится черный комплект из жакета и брюк. Аккуратные остроносые туфли, белая блуза из полупрозрачного материала и солнцезащитные очки с прямоугольными линзами в белой оправе сделают лук гармоничным и завершенным.

Блейзер оверсайз

Сам по себе блейзер является одним из ключевых элементов капсульного базового гардероба. Чтобы с его помощью сделать лук более дорогим и современным, нужно презентовать необычные сочетания. Например, надеть блейзер с джинсами, а не с классическими брюками, как это предполагается. Или сочетать его с атласным платьем.

Вязаный свитер с узором

Когда-то такие изделия считались несовременными и являлись элементом старомодного «бабушкиного стиля». Теперь же они в тренде. Их лучше всего сочетать не с юбками, а с белоснежными джинсами или брюками. Можно также подобрать кожаный низ.

Монохромный бокс-сет

Монохромный комплект практически всегда выглядит величественно, позволяет сделать любой образ более стильным и благородным. Вы также можете взять на вооружение данную идею и самостоятельно составить комплект из одежды одного цвета. Кстати, оттенки могут чуть-чуть отличаться. Например, белые вещи можно надевать с изделиями цвета слоновой кости.

Брюки свободного кроя

Ничто так не преображает образ, как брюки свободного кроя, которые сидят по фигуре. Возможно, шитье изделия на заказ обойдется недешево, но оно того стоит. Это гораздо лучше, нежели просто ходить в вещи с логотипом известного бренда, тем самым удешевляя образ.