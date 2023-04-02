“Сохраняйте спокойствие, стресс усугубит проблему”: как уменьшить и замаскировать прыщ, если он появился перед важным событием

Прыщ на лице часто вылезает в самое неподходящее время. Это может произойти перед важным событием, когда вам необходимо хорошо выглядеть. Решить проблему акне в один момент не получится. Но вы можете сделать высыпания менее заметными. В статье мы приведем советы экспертов по красоте. Они помогут вам уменьшить или замаскировать прыщ, если он появился накануне важного дня.

Сохраняйте спокойствие

Многие люди ощущают беспокойство, когда прыщ появляется неожиданно. Однако британский врач-дерматолог Ана Мансури рекомендует сохранять спокойствие в такой ситуации. Стресс усугубляет проблемы. Когда вы нервничаете, состояние вашей кожи ухудшается.

Можно ли выдавливать прыщ

Специалист по уходу за кожей Хизер Уиш рассказала о недопустимости выдавливания прыщей.

По мнению специалиста, ни в коем случае нельзя пытаться выдавить прыщ без белой головки. Это сделает проблемную область еще более красной и воспаленной. Кроме этого на месте прорыва останется корка, которую будет трудно скрыть.

Если вы видите белую головку, то вы можете осторожно нажать на область вокруг прыща, не сжимая кожу слишком сильно. Перед процедурой обязательно вымойте и продезинфицируйте руки. Если содержимое выйдет наружу, то это ускорит процесс восстановления. Обязательно обработайте проблемную область антисептиком.

Салициловая кислота

Вы можете обработать участок с прыщами салициловой кислотой. Это средство проникает в поры и очищает их от жира, который становится причиной появления акне. Также оно успокаивает кожу и снимает воспаление.

Вы можете также попробовать нанести на проблемную область гидроколлоидный пластырь. Он дает быстрый противовоспалительный эффект. Покраснение исчезнет в течение нескольких часов.

Маскировка с помощью макияжа

Прыщ можно замаскировать с помощью макияжа. Но перед нанесением косметики необходимо увлажнить кожу, используя маску, сыворотку с гиалуроновой кислотой или крем.

Затем нанесите на проблемные участки пудру. Замаскируйте прыщи с помощью консилера. Покройте это место еще одним слоем пудры для лучшего эффекта.

Заключение

Эти советы помогут вам сделать прыщ менее заметным и хорошо выглядеть в важный день. Если проблема акне возникает у вас постоянно, то следует обратиться к врачу-дерматологу и пройти лечение.