Почему весной выпадают волосы: три главные причины

Многие женщины и

мужчины весной сталкиваются с неприятным явлением — выпадением волос. По словам

трихолога Альбины Хохловой, это нормальное явление. Однако, если несколько

главных причин, почему после зимы волосы выпадают в большем объеме.

Во-первых, это

общий авитаминоз. К весне организм человека истощен недостатком солнца, свежих овощей

и фруктов. Чтобы избежать потери волос, необходимо заранее начать пить курс

витаминов и микроэлементов. Какие именно — подскажет анализ крови.

Во-вторых, в

течение зимы волосы постоянно подвергаются повреждению. Это и узкие головные

уборы, мешающие циркуляции крови, и перепады температур, когда с холодной улицы

человек заходит домой, и даже укладочные средства. Последние зачастую твердеют

на волосах при морозе, повреждая структуру волосы и утяжеляя его.

И, конечно,

нельзя забывать о стрессах, перегрузках, а также ОРЗ и других заболеваниях. Все

эти неприятные события отрицательно сказываются на состоянии волосяных луковиц.

Они разрушаются, что и приводит к выпадению шевелюры.

Для того, чтобы

восстановить красоту волос и вернуть им идеальное состояние, лучше всего

обратиться к специалисту. Именно он подскажет, какие процедуры необходимы

именно вашей голове.