 

Почему весной выпадают волосы: три главные причины

02.04.2023, 2:15, Новости дня
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Многие женщины и
мужчины весной сталкиваются с неприятным явлением — выпадением волос. По словам
трихолога Альбины Хохловой, это нормальное явление. Однако, если несколько
главных причин, почему после зимы волосы выпадают в большем объеме.

Во-первых, это
общий авитаминоз. К весне организм человека истощен недостатком солнца, свежих овощей
и фруктов. Чтобы избежать потери волос, необходимо заранее начать пить курс
витаминов и микроэлементов. Какие именно — подскажет анализ крови.

Во-вторых, в
течение зимы волосы постоянно подвергаются повреждению. Это и узкие головные
уборы, мешающие циркуляции крови, и перепады температур, когда с холодной улицы
человек заходит домой, и даже укладочные средства. Последние зачастую твердеют
на волосах при морозе, повреждая структуру волосы и утяжеляя его.

И, конечно,
нельзя забывать о стрессах, перегрузках, а также ОРЗ и других заболеваниях. Все
эти неприятные события отрицательно сказываются на состоянии волосяных луковиц.
Они разрушаются, что и приводит к выпадению шевелюры.

Для того, чтобы
восстановить красоту волос и вернуть им идеальное состояние, лучше всего
обратиться к специалисту. Именно он подскажет, какие процедуры необходимы
именно вашей голове.


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