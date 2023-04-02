Обрамляет волосы так же, как и классическое каре: французская челка – идеальный выбор для девушек, которые не хотят короткую прическу, но хотят выглядеть как парижанки

Французская челка — отличный способ для девушек получить модную прическу без стрижки, если выбор боба невозможен. Если 2022 год ознаменовался ростом популярности многослойного боба и объемных локонов, то в 2023 году тенденции изменились.

Боб остается

Лишь одна тенденция, похоже, не уйдет в ближайшее время. Это стрижка боб в разных ее вариациях – от обрамляющих лицо до невероятно крутой бикси. Взлохмаченные бобы, которые носят сейчас, являются близкими родственниками лохматых бобов 60-х и 70-х годов. Теперь они выглядят непринужденно и очень круто.

Короткие волосы могут быть сложными в уходе. Их необходимо регулярно стричь – каждые несколько недель, кроме того, вариантов укладки не так много. Если вы не хотите радикально менять внешность, но хотите выглядеть как парижанка, вашим выбором может стать альтерантива каре – французская челка.

Что такое французская челка для девочек

Парижанками, которых считают иконами стиля и моды, часто восхищаются за их, казалось бы, простой подход к красоте. Подобно челке-шторке, которую впервые стала носить Бриджит Бардо, челка француженки более длинная, обрамляющая лицо.

Она изящно свисает вокруг лица, доходя до челюсти. Она длиннее обычных челок и имеют центральную часть, которая придает ей веселый и кокетливый вид.

Прежде чем идти в салон, нужно найти средство для укладки, которое соответствует типу волос. Если у вас другая текстура волос или рисунок завитка, чем на вдохновляющей фотографии, результат не будет таким, как вы хотите. В этом случае нужно поработать со своим мастером-парикмахером, чтобы найти стиль, который лучше всего подойдет, а также может помочь изменить внешний вид. Многослойность придаст волосам больший объем и текстуру, а именно такой и является прическа французской девушки.

Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица

Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

Как уложить французскую челку

Хотя челка выглядит очень романтично и стильно, первое мытье после салона вызывает сожаление, когда вы понимаете, что придется продолжать укладывать челку самостоятельно. Тем не менее, укладка французской челки не так уж и сложна.

После мытья и сушки волос полотенцем нужно отделить пробором волосы для челки. Зачесать оставшиеся назад и завязать, оставив только челку. Нанести термозащитное средство и мусс, если нужен объем. Пенка придает тонким волосам легкость и дополнительный объем.

Поместить круглую щетку под челку и расчесывать ее вниз и наружу во время сушки феном. Затем разделить челку на две части и поместить круглую щетку поверх волос, отгибая их от лица во время сушки. Затем высушить остальные волосы, как обычно, используя круглую щетку по мере необходимости.