 

Обрамляет волосы так же, как и классическое каре: французская челка – идеальный выбор для девушек, которые не хотят короткую прическу, но хотят выглядеть как парижанки

02.04.2023, 1:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Французская челка — отличный способ для девушек получить модную прическу без стрижки, если выбор боба невозможен. Если 2022 год ознаменовался ростом популярности многослойного боба и объемных локонов, то в 2023 году тенденции изменились.

Боб остается

Лишь одна тенденция, похоже, не уйдет в ближайшее время. Это стрижка боб в разных ее вариациях – от обрамляющих лицо до невероятно крутой бикси. Взлохмаченные бобы, которые носят сейчас, являются близкими родственниками лохматых бобов 60-х и 70-х годов. Теперь они выглядят непринужденно и очень круто.

Короткие волосы могут быть сложными в уходе. Их необходимо регулярно стричь – каждые несколько недель, кроме того, вариантов укладки не так много. Если вы не хотите радикально менять внешность, но хотите выглядеть как парижанка, вашим выбором может стать альтерантива каре – французская челка.

Что такое французская челка для девочек

Парижанками, которых считают иконами стиля и моды, часто восхищаются за их, казалось бы, простой подход к красоте. Подобно челке-шторке, которую впервые стала носить Бриджит Бардо, челка француженки более длинная, обрамляющая лицо.

Она изящно свисает вокруг лица, доходя до челюсти. Она длиннее обычных челок и имеют центральную часть, которая придает ей веселый и кокетливый вид.

Прежде чем идти в салон, нужно найти средство для укладки, которое соответствует типу волос. Если у вас другая текстура волос или рисунок завитка, чем на вдохновляющей фотографии, результат не будет таким, как вы хотите. В этом случае нужно поработать со своим мастером-парикмахером, чтобы найти стиль, который лучше всего подойдет, а также может помочь изменить внешний вид. Многослойность придаст волосам больший объем и текстуру, а именно такой и является прическа французской девушки.

Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица
Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника
Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

Как уложить французскую челку

Хотя челка выглядит очень романтично и стильно, первое мытье после салона вызывает сожаление, когда вы понимаете, что придется продолжать укладывать челку самостоятельно. Тем не менее, укладка французской челки не так уж и сложна.

После мытья и сушки волос полотенцем нужно отделить пробором волосы для челки. Зачесать оставшиеся назад и завязать, оставив только челку. Нанести термозащитное средство и мусс, если нужен объем. Пенка придает тонким волосам легкость и дополнительный объем.

Поместить круглую щетку под челку и расчесывать ее вниз и наружу во время сушки феном. Затем разделить челку на две части и поместить круглую щетку поверх волос, отгибая их от лица во время сушки. Затем высушить остальные волосы, как обычно, используя круглую щетку по мере необходимости.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.01.21 / Радикальные феминистки пострадали при попытке отрубить пенис статуе Давида в Пушкинском музее

17.03.21 / Скандалы: Олег Тиньков рвется в воздух

12.04.21 / Тайна исчезнувшего изобретателя, построившего прибор для телепортации

07.07.22 / Рейтинг Байдена достиг нового исторического минимума — американцев не устраивает состояние экономики

28.05.21 / Новые инструменты CRISPR помогают сдерживать передачу комаров

30.01.23 / Ивановские ученые изобрели микрокрасители, которые подсвечивают “больные” клетки человека

23.03.23 / Мать Шакиры экстренно доставили в больницу с тромбом

27.11.20 / Ученые назвали жизнь после смерти «комфортным состоянием»

18.09.21 / На просветительском марафоне российским школьникам объяснили, почему Гарри Поттер будет гореть в аду

12.08.20 / НЛО появился над Буэнос-Айресом прямо во время утреннего прогноза погоды

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика