 

И в пир, и в мир. Какие варианты обуви должны быть у каждой (они подходят ко всему)

02.04.2023, 1:25, Разное
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В каждом гардеробе должна быть обувь, которая бы подходила ко всему и ее можно было бы надевать по любому поводу, или, как говорят, и пир и в мир. Она должна быть практичной, то есть удобной, универсальной, стильной и не требовать особого ухода. Потребуется иметь всего несколько пар классической обуви, которые прошли испытание временем, чтобы использовать их изо дня в день для каждого случая. Вот пять самых надежных вариантов, которые никогда не подведут и будут всегда уместными.

Мюли на низком каблуке

Туфли без задника на невысоком каблуке очень удобны и способны мгновенно украсить любой наряд, будь то платье-миди или обычные джинсы. Это могут быть мюли из лаковой кожи в минималистичном стиле, двухцветная модель или стеганая пара с блочными каблуками, в которой можно танцевать всю ночь.

Ботинки на плоской подошве

В каждом гардеробе должна быть пара ботильонов на плоской подошве. В дождливую погоду это идеальный выбор. Можно приобрести модель на подкладке для дополнительного утепления или ботинки с молнией спереди. Еще один удачный вариант – замшевые челси на массивной платформе, которые имеют весьма дорогой вид.

Классические кроссовки

Не все могут быстро привыкнуть к кроссовкам вне тренажерного зала, однако они идеально подходят для того, чтобы разбавить элегантный гардероб. С ними костюмы внезапно выглядят намного эффектнее, а летящие платья приобретают вид в духе it-girl.

Классические лоферы

Лоферы – это неподвластный времени стиль обуви, который одновременно элегантен и очень удобен. Пара такой обуви будет выглядеть так же хорошо и через пять лет. Мокасины выдержали испытание временем, а модель с пряжкой дает ощущение возвышенности.

Сапоги до колен

Сапоги на каблуке до колен считаются основной обувью, подходящей для любых случаев. Они удобны и идеально сочетаются с платьем миди или расклешенными джинсами.


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