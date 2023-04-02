 

Фотинья Колодезница: что нельзя делать 2 апреля

02.04.2023, 0:52, Новости дня
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ИСТОРИЯ

2 апреля 2022 года православные верующие чтят память святой мученицы Фотины (Фотиньи) Самаряныни, которая жила в Палестине.

Фотинья является той самой женщиной, у которой Иисус Христос попросил напиться из колодца Иакова. После знаковой встречи Фотинья поверила в Бога и стала праведной христианкой.

Во времена гонений на христиан по приказу императора Нерона Фотинья и ее семья подверглись пыткам, но до последнего вздоха не отказались от веры. Свяатя Фотинья умерла в колодце, куда ее бросили после жестоких пыток.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 2 АПРЕЛЯ

В этот православный праздник нельзя давать посторонним людям воду из колодца. Если такое и происходило, то путников угощили вчерашней водой. Нельзя в этот день готовить еду на колодезной воде.

Строго запрещалось плевать в колодец. Это считалось плохой приметой, с человеком могло произойти все, что угодно. Также считалось, что колодец в этом случае может пересохнуть.

ПРИМЕТЫ И ТРАДИЦИИ

В этот день православные верующие придают особое значение воде из колодца. Считалось, что в ней осталась душа мученицы Фотиньи. Люди верили, что эта вода наделена особенными свойствами. Ею умывали больных, а также беременных и новорожденнх младенцев. Поливали огрод и окропляли жилище.

Всех домочадцев стремились угостить такой водой, так как она могла исцелить от недугов и принести счастье в дом.

Если на Фотинью птицы вьют гнезда на солнце, значит лето будет прохладное. Если на небе нет ни одной звезды, скоро наступит тепло. Если поле затопило паводком, трава будет густо расти. если трясогузки прилетели, жди ледохода.


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